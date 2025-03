Been uit harde kritiek op PSV-speler: 'Het lijkt alsof hij er niets meer van kan'

, doorgaans een zeer betrouwbare kracht voor PSV, heeft de laatste weken te maken met een hele grote vormdip. Volgens analist Mario Been lijkt het nu net alsof de 28-jarige middenvelder en nu niets meer van kan.

"Ik denk dat Schouten alles op de automatische piloot deed en dat hij nu te veel nadenkt. Dat kan een reden zijn", aldus analist Karim El Ahmadi bij De Eretribune op ESPN. De oud-middenvelder heeft nog wel een advies voor Schouten over hoe hij het tij kan keren. "Door het simpel te houden. En hij moet niet te veel luisteren naar anderen. Iedereen praat nu over Schouten of hij er niets meer van kan."

Been merkt ook dat er momenteel wat aan schort bij Schouten. "Wat normaal zijn kwaliteiten waren, was dat hij ook scande om zich heen. Hij zag alles veel eerder dan zijn tegenstander", haakt de voormalig Feyenoord-trainer in. "Als je nu naar beelden kijkt, dan is het net wat Karim zegt: het lijkt alsof hij er niets meer van kan. Het niet op tijd denken, het niet weten wat er om je heen gebeurt. Dat was altijd zijn grootste kwaliteit, maar het is allemaal net niet."

"Vorige week was het helemaal desastreus. Ook in zijn passing", blikt Been terug op zowel de beker- als competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. "Hij was overal te laat. En ook qua duelkracht. Het is op dit gewoon heel matig verzorgd. Hij wilde nog een trucje doen in een situatie waarin het eigenlijk niet kan. Het lijkt me een jongen die er enorm veel over nadenkt, zijn verantwoordelijkheidsgevoel is enorm groot. Het is één van de betere spelers. Maar als alles niet gaat, dan is hij niet in staat om het verschil te maken."

Maaskant ziet ander punt dat PSV parten speelt

Tafelgast Robert Maaskant merkt dat ploegen steeds beter weten hoe ze PSV en Schouten moeten aanpakken. "Ik zie alleen in deze beelden al hoe vaak hij exact op dezelfde manier wordt aangespeeld en hoe er exact op dezelfde manier druk op hem wordt gezet. Dat speelt PSV ook parten, denk ik."

Van der Leegte oppert positiewissel voor Schouten

Bij De Eretribune opperde oud-middenvelder Tommie van der Leegte zelfs een andere positie voor Schouten. "Als je Flamingo en Schouten een keer omdraait. Misschien zeg ik nu iets heel geks hè. Flamingo pakt wel meer ballen af en misschien heb je net iets meer power nodig op het middenveld. Schouten vind ik van achteruit wel prima. Wat hij daar gespeeld heeft, dat heeft hij aardig gedaan. Hij zet het wel neer en hij speelt de ballen goed in. Probeer dat eens een keer."

Denk jij dat Jerdy Schouten zijn vormdip snel kan omkeren? Laden... 54.8% Ja, hij heeft de kwaliteiten 45.2% Nee, het zal tijd kosten 31 stemmen

