Opstelling PSV: Bosz houdt Luuk de Jong op de bank en kiest verrassende vervanger

Peter Bosz houdt op de bank van PSV in de return tegen Arsenal in de tussenronde van de Champions League. De spits krijgt rust en wordt, bij absentie van zijn geblesseerde stand-in Ricardo Pepi, vervangen door . Bosz grijpt de wedstrijd in Londen aan naast De Jong nog een aantal andere vaste basisspelers rust te gunnen.

PSV speelt woensdagavond een wedstrijd om des keizers baard in het Emirates Stadium. De heenwedstrijd in Eindhoven leverde vorige week immers een uiterst pijnlijke avond af voor de ploeg van Bosz, die met maar liefst 1-7 op de broek kreeg. Afgelopen weekend toonde PSV in ieder geval iets van herstel, toen sc Heerenveen in het Philips Stadion met 2-1 werd verslagen.

Bosz legt zich op voorhand neer bij de Champions League-uitschakeling - en laten we wel zijn, hij kan ook weinig anders. Het geeft de oefenmeester de gelegenheid meerdere spelers die de afgelopen periode veel wedstrijden in korte tijd speelden een avond rust te gunnen en daarmee fris te houden voor de Eredivisie, waarin PSV minimaal tweede wil worden om ook volgend jaar actief te zijn in de Champions League. Behalve De Jong worden ook Ryan Flamingo, Olivier Boscagli, Joey Veerman en Noa Lang op de bank gehouden. In de basis is daarom ruimte voor spelers als Isaac Babadi en Couhaib Driouech.

Opstelling PSV tegen Arsenal:

Benítez; Ledezma, Nagalo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Babadi; Bakayoko, Perisic, Driouech

Ook de opstelling van de thuisploeg is inmiddels bekend. Arsenal-trainer Mikel Arteta voert maar liefst zeven wijzigingen door ten opzichte van de heenwedstrijd in Eindhoven. Onder meer Jurriën Timber, vorige week verantwoordelijk voor de 0-1, verdwijnt uit het basiselftal van The Gunners.

Opstelling Arsenal

Raya; White, Kiwior, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Jorginho, Zinchenko; Sterling, Merino, Tierney

