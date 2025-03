Joey Veerman krijgt slecht nieuws om 15.30 uur: 'Ik moet ermee leven'

Na twaalf opeenvolgende wedstrijden als basisspeler belandde zaterdagavond op de bank bij PSV. De middenvelder viel pas zeventien minuten voor tijd in. Voor de camera van ESPN zegt Veerman dat hij geen uitleg heeft gekregen van trainer Peter Bosz.

In de aanloop naar de wedstrijd verzekerde ESPN-presentator Toine van Peperstraten dat Veerman met lichte liesklachten kampt. Daar rept hij zelf niet over. “Vanmiddag om half vier hoorde ik dat ik niet zou spelen. Of ik het begreep? Ik zal wel moeten. Er werd gezegd dat de trainer niet met mij zou starten, dat was het”, geeft Veerman aan.

Een gelukkige invalbeurt beleefde hij niet. Veerman kwam binnen de lijnen toen PSV met 1-2 aan de leiding ging; uiteindelijk won Go Ahead met 3-2. “De sfeer in de kleedkamer is niet goed natuurlijk. Als je met rust 2-1 voor staat, dan wil je daarna met dezelfde energie weer naar buiten komen. Dat is niet gelukt. De laatste weken geven we de goals heel makkelijk weg en dat zie je vandaag weer”, merkt Veerman op.

Achterstand op Ajax

De kans op de landstitel neemt zienderogen af voor PSV. “We zeiden voor deze wedstrijd dat we alles moeten winnen. Dat gebeurt gewoon niet op dit moment. Dan wordt het wel lastig ja”, erkent Veerman. Koploper Ajax kan de voorsprong zondag vergroten tot acht punten, terwijl PSV langzamerhand ook naar beneden moet kijken. “Het gat naar plek drie is zes punten en je moet je ogen daarvoor natuurlijk nooit sluiten. Je wil voor het kampioenschap gaan en we weten ook dat we het zelf vergooid hebben. Vier weken geleden stonden we nog met zeven punten voor. Dat is gewoon slecht.”

Veerman niet bij Oranje

Veerman komt ook nog kort te spreken over zijn afwezigheid in de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman liet hem buiten de spelersgroep en besloot Veerman vrijdag op te bellen om zijn besluit toe te lichten. “Ik begrijp het. Ik weet ook dat ik niet in mijn beste fase zit. Met zijn uitleg kon ik wel leven. Het is natuurlijk nooit leuk, maar je moet ermee dealen en weer in vorm raken. Dan kom je er vanzelf wel weer bij.”

