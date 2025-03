Kenneth Perez schrikt van speler die vorig seizoen ‘waanzinnig goed’ was: ‘Wat is daar gebeurd?’

Kenneth Perez kijkt dit seizoen met grote verbazing naar de prestaties van . De rechtsbuiten van PSV had vorig jaar nog een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2018, maar haalt in de huidige jaargang bij lange na niet het niveau waarmee hij zich nog niet zo lang geleden nog in de kijker speelde van de Europese top. Perez vraagt zich af wat er met Bakayoko is gebeurd.

Bakayoko was vorig seizoen niet uit het elftal van trainer Peter Bosz weg te denken. De aanvaller kwam in totaal tot 48 wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor veertien doelpunten en veertien assists. Met twaalf doelpunten en negen assists had hij een groot aandeel in de landstitel. Bakayoko speelde zich met zijn sterke prestaties in Eindhoven niet alleen in de kijker van clubs zoals Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain, maar veroverde daarmee ook een plekje in de selectie van België voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Het uitgelezen podium voor Bakayoko om te bevestigen dat hij klaar was voor een stap hogerop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz heeft tegen Arsenal harde boodschap voor twee spelers

Tijdens dat toernooi kwam hij echter slechts 46 minuten in actie, verdeeld over twee wedstrijden. Bakayoko bleef afgelopen zomer bij PSV. Iedereen ging er op dat moment vanuit dat hij aan zijn laatste seizoen in Eindhoven was begonnen, maar ruim een halfjaar later is het de vraag of er van een toptransfer komende zomer nog sprake is. Bakayoko was dit seizoen weliswaar al goed voor tien doelpunten en drie assists in 35 duels in alle competities, maar haalt bij lange na niet het niveau van vorig jaar. “Johan Bakayoko… Weet jij iets, wat is daar gebeurd? Wat is daar aan de hand? Is er niet iets gebeurd? Het is niet te filmen”, zo sprak Perez maandagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN zijn grote verbazing uit.

LEES OOK: Janssen zwaar ontevreden over PSV-speler: ‘Kunnen we elke week een programma mee vullen’

Perez richtte zich met zijn vragen tot Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. Maar ook Elfrink had geen verklaring voor de tegenvallende optredens van Bakayoko. “Ja, bijzonder hè. Hij blijft die beweging naar binnen maken. Of er iets is gebeurd? Niet dat ik weet. Het is bijzonder. Hij is een jaar ouder, dus je zou verwachten dat hij doorgroeit. Maar ja, hij blijft hangen”, zo klonk het. In de Champions League is Bakayoko zijn basisplaats kwijtgeraakt. Doordat Ivan Perisic niet speelgerechtigd was voor de competitiefase, mocht de Belg in alle acht wedstrijden beginnen. Maar in het tweeluik met Juventus in de tussenronde moest hij twee keer Perisic voor zich dulden. De Kroaat had met een doelpunt in zowel de heenwedstrijd als de return een groot aandeel in de uitschakeling van de ploeg uit Turijn.

FootballTransfers: Johan Bakayoko kan toptransfer verzilveren tegen Arsenal in Champions League

‘Over Noa Lang kun je hetzelfde zeggen’

Bakayoko is overigens niet de enige buitenspeler van PSV die allesbehalve constant presteert, zo geeft Vincent Schildkamp aan. Volgens de commentator mag er inmiddels ook wel meer worden verwacht van Noa Lang. “Over Lang kun je toch hetzelfde zeggen? Eén keer in de vier wedstrijden goed spelen is toch best gek voor een speler van 25”, zo klonk het. Perez deelde de mening dat Lang inderdaad meer mag laten zien, maar vindt zijn situatie niet te vergelijken met die van Bakayoko. “Lang was veel geblesseerd vorig jaar. Bakayoko was vorig jaar écht waanzinnig goed. Bedragen vlogen over de tafel, niet normaal.” Een overstap naar Saudi-Arabië was een optie voor Bakayoko. Al-Hilal had oren naar zijn komst en zelfs een bedrag van 55 miljoen euro voor hem over.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz legt in twee woorden uit waar het misgaat bij PSV

Peter Bosz legt de schuld van de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (3-2) neer bij de verdediging van PSV.