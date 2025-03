Vermoedelijke opstelling PSV: Peter Bosz heeft tegen Arsenal harde boodschap voor twee spelers

PSV-trainer Peter Bosz voert dinsdagavond in de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League vermoedelijk één wijziging door ten opzichte van het verloren uitduel met Go Ahead Eagles van afgelopen zaterdag. verscheen in Deventer nog aan de aftrap, maar slaagde er opnieuw niet in zijn stempel te drukken. is zijn logische vervanger. lijkt, drie dagen na zijn reserverol in Deventer, opnieuw plaats te moeten nemen op de bank.

PSV hoopt dinsdagavond in eigen stadion een eerste stap te zetten richting de volgende ronde van de Champions League. Dan zullen de Eindhovenaren wel een stuk beter voor de dag moeten komen dan in de voorgaande twee wedstrijden. Na de pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB-beker ging het een paar dagen later opnieuw mis tegen de Deventenaren. PSV knokte zich in de Adelaarshorst weliswaar nog terug van een 1-0 achterstand, maar gaf de 1-2 voorsprong in de slotfase van de wedstrijd uit handen en bleef uiteindelijk met lege handen achter (3-2).

Doordat Ajax een dag later won van Almere City, bedraagt de achterstand van PSV op de koploper uit Amsterdam acht punten. Na de uitschakeling in de KNVB-beker lijkt de ploeg van Bosz dus ook een streep te moeten zetten door het kampioenschap, al zijn er nog wel tien competitieduels te spelen. In de Champions League heeft PSV vooralsnog meer succes. De Eindhovenaren knikkerden in de vorige ronde Juventus uit het toernooi en staan nu voor een tweeluik met Arsenal. Bosz begint de dubbele ontmoeting met de Noord-Londenaren mogelijk met tien spelers die afgelopen zaterdag ook aan de aftrap verschenen.

Veerman opnieuw op de bank, Bakayoko maakt plaats

Walter Benítez verdedigt uiteraard het doel. Op de rechtsbackpositie lijkt Richard Ledezema opnieuw te mogen starten. Achter de naam van Mauro Júnior staat nog een vraagteken. Centraal achterin vormen Ryan Flamingo en Olivier Boscagli een duo, Tyrell Malacia zal de linksback zijn. Op het middenveld houdt Bosz vast aan het trio dat tegen Go Ahead Eagles een basisplaats had: Jerdy Schouten, Guus Til en Ismael Saibari. Bosz hield Veerman uit zijn basiself omdat hij ‘anders’ wilde gaan spelen. De Apeldoorner was ondanks de 3-2 nederlaag zeer te spreken over het optreden van zijn ploeg in de eerste 75 minuten. Veerman lijkt daarom opnieuw op de bank te beginnen.

Voorin maakt Bakayoko plaats voor Perisic. De Belg was vorig seizoen een van de uitblinkers in het kampioenselftal van Bosz, maar worstelt in de huidige jaargang met zijn vorm. Perisic daarentegen ontsnapte de voorbije weken aan de malaise in Eindhoven, met onder meer een cruciale rol in het tweeluik met Juventus. De Kroaat vergezelde Bosz maandagmiddag op de persconferentie en keert dus zo goed als zeker terug in het elftal. Luuk de Jong is de spits en Noa Lang completeert de aanval.

Vermoedelijke opstelling: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.

De ontmoeting tussen PSV en Arsenal begint dinsdagavond om 21.00 uur. De return in Noord-Londen wordt acht dagen later gespeeld.

