Kieft trekt harde conclusie over PSV: ‘Dan weet je hoe laat het is’

PSV beleefde dinsdag een avond om snel te vergeten, toen Arsenal in Eindhoven met liefst 1-7 te sterk was. Na afloop gaven verschillende spelers van de ploeg van Peter Bosz aan dat ze niet als team spelen en voor elkaar willen werken. Volgens Wim Kieft kan geen enkele coach op die manier resultaat boeken.

PSV werd dinsdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League tot op het bot vernederd door Arsenal, dat met een 1-7 overwinning terugkeerde naar Engeland. De Eindhovenaren lieten daarbij zien de ‘mentale weerbaarheid volledig te missen’, zo schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. “Als los zand lieten ze zich naar de slachtbank leiden.” De oud-spits begrijpt dat PSV ook via Ismael Saibari de openingsgoal had kunnen maken en dat Myles Lewis-Skelly bij een stand van 0-2 rood had verdiend, ‘maar dan hoef je jezelf niet te laten afslachten’.

Volgens Kieft ligt het probleem van PSV dan ook volledig bij de spelersgroep, niet bij de bekritiseerde Bosz. “Als je Ivan Perisic, Noa Lang of Guus Til hoort vertellen dat PSV niet als team opereert en niet iedereen het vuile werk voor elkaar wil opknappen, weet je hoe laat het is”, geeft de analist aan. “Dan wordt het voor iedere coach moeilijk. Of je nu peter Bosz heet, Arne Slot of Francesco Farioli.”

Als PSV ervoor zou kiezen Bosz de laan uit te sturen, zou Kieft dat daarom ‘ronduit belachelijk’ vinden. “Al weet iedereen dat zoiets voor een clubleiding vaak het gemakkelijkst is. Daarom staat de druk er tegen sc Heerenveen vol op, want dat PSV met alle aanwezige kwaliteiten geen kampioen wordt is een miskleun, maar zelfs geen tweede worden zou een regelrechte afgang zijn.” Voorlopig lijkt Bosz nog niet te hoeven vrezen voor een ontslag, zo bleek uit de woorden van algemeen directeur Marcel Brands in gesprek met het Algemeen Dagblad.

