Van der Vaart komt na sneer van Yamal met nieuw advies voor toptalent

De soap, met daarin Rafael van der Vaart en in de hoofdrol, heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Raf zag wat maniertjes bij het toptalent van FC Barcelona, waarna Yamal hem de mond snoerde met een overwinning op het Nederlands elftal. Een dag later komt Van der Vaart met nieuw advies.

Van der Vaart ergerde zich tijdens Nederland - Spanje onder meer aan de afgezakte broek van Yamal: "Als je zo goed bent… Maar ik zie toch al maniertjes waar ik me een beetje aan begin te ergeren. Broekje beetje te laag, beetje wegwerpgebaren maken…" Volgens de analist was de jongeling een beetje naast zijn schoenen gaan lopen. "Als je zo jong bent, mag je nog steeds blij zijn met elke minuut die je voor Spanje mag uitkomen. Hoe goed je ook bent, dat moet je eigenlijk op die leeftijd elke minuut, elke wedstrijd laten zien. Neemt niet weg dat Hato hem, vond ik, gewoon in zijn broekzak had", stelde Van der Vaart. Yamal speelde vervolgens zondagavond niet de wedstrijd van zijn leven, maar had één angstaanjagend goede minuut, waarin hij toch 'gewoon' een doelpunt maakte tegen Oranje. Een diepe bal van Dean Huijsen nam hij magistraal met de buitenkant van zijn linkervoet aan, kapte als Cristiano Ronaldo in zijn hoogtijdagen naar binnen en plaatste de bal in de verre hoek.

Maar de soap is nog niet ten einde: tijdens Rondo komt Van der Vaart met nieuw advies richting de jongeling van FC Barcelona. "Ik zou hem toch willen adviseren om zich niet zo druk te maken om een oud-speler die iets te dik is en iets over hem zegt. Als je zeventien bent en je krijgt zoveel lof, dan ga je toch denken dat de wereld om jou draait." Vervolgens, met een knipoog naar presentator Wytse van der Goot. "Dat hebben we allemaal meegemaakt. Dat is gewoon niet zo. Als je maniertjes hebt en denkt dat je god bent..."

De analist herhaalt nog eens de woorden die hij over de rechtsbuiten sprak. "Broekje te laag, nonchalant. Gisteren (zondag, red.) raakte hij ook geen knikker, behalve de belangrijkste knikker", doelt de analist op de 3-2 in de verlenging." Van der Vaart, die zelf ook in Spanje heeft gespeeld, laat de woede van de Spanjaarden van zich afglijden. "Ach, mensen worden boos. Nou, lekker boos zijn dan."

Rafael van der Vaart reageert op Lamine Yamal ❤️‍🔥

'Ik zou hem willen adviseren om zich niet zo druk te maken om een oud-speler die iets te dik is' 🗯️#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/BR60B4gA57 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 24, 2025

