Ronald Koeman: 'Jij denkt dat ik daardoor verrast was? Dat zou wel heel dom zijn'

Ronald Koeman was naar eigen zeggen niet verrast door de reservebeurt van in de wedstrijd tussen Corinthians en Guarani, waar de bondscoach op 23 februari als toeschouwer bij aanwezig was. De bondscoach van Oranje wist van tevoren al dat Memphis op de bank zou zitten, vertelt hij op de persconferentie van woensdag.

Koeman reisde vorige maand samen met KNVB-directeur Nigel de Jong af naar Brazilië om Memphis van dichtbij te kunnen zien. In de thuiswedstrijd tegen Guarani begon de spits echter op de bank. Hij verscheen een half uur voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog binnen de lijnen. De tussenstand was op dat moment 1-2 in het voordeel van de bezoekers. Met Memphis binnen de lijnen kwam Corinthians nog terug tot 2-2. Memphis was in de slotfase nog dicht bij de winnende, maar hij raakte met een kopbal de paal.

Ziggo Sport-journalist Sam van Royen vraagt aan Koeman of hij verrast was door de reservebeurt. “Nee, dat klopt niet. Dat wist ik. Jij denkt dat ik naar Brazilië vlieg en dat ik dan verrast ben dat hij niet speelt? Dat zou wel heel dom zijn, lijkt me”, reageert de keuzeheer. “We wisten het de eerste wedstrijd al. Daarom zijn we twee wedstrijden gebleven.” Koeman zag Memphis op 27 februari dus wel in actie tegen Universidad Central (3-2 zege) in een kwalificatiewedstrijd voor de Copa Libertadores.

Koeman liet al weten dat Memphis donderdag in de basis zal starten tegen Spanje. Volgens de bondscoach is Memphis momenteel fitter dan tijdens het EK van afgelopen zomer. “Tijdens het EK hoopten we dat hij gedurende het toernooi echt fit zou worden. Dat was toen ook het idee met Frenkie de Jong, want dat zijn spelers die echt een meerwaarde voor je elftal kunnen zijn. Als ik het vergelijk met nu, dan is Memphis nu fitter dan toen. Natuurlijk ben ik ook benieuwd hoe zij het gaan doen in de twee wedstrijden tegen Spanje. Ik denk dat we dat allemaal zijn. Ik heb er wel een goed gevoel bij, als ik Memphis hier zie en met hem praat. Ik hoop dat het goede gevoel ook werkelijkheid wordt.”

