Van Basten bekritiseerd voor opvallend Rondo-optreden: 'Ik zou niet zo op tv gaan'

René van der Gijp snapt niet waarom Marco van Basten maandagavond bij Rondo is aangeschoven. San Marco onderging recentelijk een haartransplantatie en heeft nog zeker niet al zijn haren terug. Met een gemillimeterde coupe was de oud-voetballer te zien.

Bij Vandaag Inside wordt de nieuwe look van Van Basten besproken. Van der Gijp vindt het geen gezicht. "Ik zou niet zo op tv gaan. Hij had even nog een maandje of twee moeten wachten. Even over de zomer heen tillen en dan kan hij er lekker in augustus, september weer gaan zitten. Dit was echt geen gezicht, hij was ook rood aan deze kant", terwijl Van der Gijp naar het rechterdeel van zijn hoofd wijst.

Derksen zag het ook met verbazing aan. "Als je hem niet kent, denk je dat hij heel ernstig ziek is." De voormalig Ballon d'Or-winnaar liet zijn haartransplantatie doen bij Yilmaz Kahraman van het Amsterdam Hair Insitute, maar lijkt nog even nodig te hebben voordat alles weer fatsoenlijk oogt.

Ook Driessen snapt niets van de keuzes van Van Basten. "Als je zestig bent en je gaat dan nog een haartransplantatie doen, waar gaat dat over? Dan ben je daar toch wel overheen gegroeid, mag ik aannemen?" Van der Gijp vindt eveneens dat Van Basten geen haartransplantatie had moeten doen. "Drie keer beste speler van Europa, je bent zestig, laat lekker gaan."

