'Heerenveen heeft opvolger Van Persie binnen: oude bekende begint maandag'

SC Heerenveen gaat Robin Veldman aanstellen als opvolger voor de naar Feyenoord vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie, zo meldt de Leeuwarder Courant. De 39-jarige Veldman komt over van de beloftenploeg van Club Brugge en werkte in het verleden onder meer als jeugdtrainer bij de Friese Eredivisionist.

Heerenveen was gedwongen om midden in het seizoen plotseling op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Van Persie de lokroep uit Rotterdam-Zuid niet kon weerstaan en als opvolger van Brian Priske terugkeerde in De Kuip. Terwijl Henk Brugge als interim-trainer de taken van Van Persie overnam, gingen de Friezen op zoek naar een definitieve vervanger voor de oud-international. Namen als Rick Kruys (FC Volendam) en de clubloze Dick Schreuder circuleerden, terwijl de club vruchteloos een lijntje uitgooide richting Alex Pastoor, René Hake en Giovanni van Bronckhorst.

De naam van Veldman viel echter ook geregeld in de media. De Leeuwarder Courant meldt donderdagmiddag dat de keuze definitief op Veldman is gevallen. "Veldman begint maandag aan de voorbereiding op het uitduel met FC Utrecht. Hij maakt dus het seizoen af en geldt ook als een optie voor de lange termijn. Veldman tekent hoogstwaarschijnlijk een contract voor twee seizoenen in het Abe Lenstra-stadion", schrijft de Friese krant. De huidige werkgever van Veldman, Club Brugge, stond volgens de krant 'op z'n zachtst gezegd niet te springen' om afscheid te nemen, maar inmiddels zou er overeenstemming zijn bereikt en neemt de trainer vandaag (donderdag) nog afscheid van zijn Belgische collega's.

Veldman kent een lange geschiedenis bij sc Heerenveen. De in Marknesse geboren oefenmeester werkte tussen 2006 en 2017 als jeugdtrainer en daarnaast enige tijd als video-analist bij de Eredivisieclub. Daarna werkte hij in de jeugdopleiding van Ajax en Anderlecht, bij die laatste club was hij tevens korte tijd interim-hoofdtrainer en later assistent bij de hoofdmacht. Na een kort avontuur in Schotland (Queen's Park) ging Veldman een jaar geleden aan de slag in Brugge.

