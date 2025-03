Sky baart opzien met opstelling Feyenoord: 'Aymen Sliti in de basis'

In Italië wordt rekening gehouden met een zeer opvallende basisspeler bij Feyenoord, dinsdagavond tegen Internazionale. Sky Italia verwacht de achttienjarige Aymen Sliti, die nog geen minuut maakte in Feyenoord 1, aan de aftrap als linksbuiten.

Trainer Robin van Persie kampt met de nodige personele problemen, ook op de linksbuitenpositie. Igor Paixão heeft een bovenbeenblessure, terwijl Ibrahim Osman geschorst is. Het Algemeen Dagblad verwacht daarom dat Zépiqueno Redmond zich vanaf de linkerflank mag laten zien, maar Sky Italia verwacht Sliti daar.

Afgezien van de basisplek voor de jongeling komt de vermoedelijke opstelling van Sky Italia overeen met die van het Algemeen Dagblad. Sliti is ingeschreven voor de Champions League en is dus speelgerechtigd. Een basisplek in San Siro zou echter een grote verrassing zijn, aangezien hij nog geen minuut voor Feyenoord 1 maakte. Wel behoorde hij dit seizoen vijfmaal tot de wedstrijdselectie.

In de Eredivisie bleef Sliti negentig minuten op de bank tegen FC Utrecht (0-2 zege op 27 oktober) en Almere City (1-4 zege op 10 november). In de beker was hij reserve tegen MVV Maastricht (1-2 zege op 17 december) en PSV (2-0 nederlaag op 5 februari). In de Champions League was hij erbij tegen AC Milan (1-1 gelijkspel op 18 februari) en vorige week in de thuiswedstrijd tegen Inter (0-2 nederlaag).

