Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie improviseert op de flank en het middenveld

Feyenoord gaat dinsdagavond op bezoek bij Internazionale voor de return van de achtste finale van de Champions League. De Rotterdammers verloren het heenduel in eigen huis met 0-2, dus moeten ze flink aan de bak om nog kans te maken op de volgende ronde. Robin van Persie heeft wat spelers betreft niet veel smaken, dus verwacht het Algemeen Dagblad drie wijzigingen.

In de achterhoede ziet Van Persie Givairo Read terugkeren van een schorsing. De achttienjarige rechtsback moest het heenduel uitzitten, nadat hij een rode kaart had gekregen na afloop van de tweede wedstrijd tegen AC Milan. Zijn terugkeer gaat ten koste van Jeyland Mitchell, die naar verwachting weer op de bank belandt. Verder heeft Feyenoord met Gernot Trauner en Facundo González nog twee extra opties die terugkeren van blessures, maar zij beginnen naar verwachting op de bank.

Op het middenveld moet Van Persie nog altijd puzzelen. De oefenmeester sprak vorige week de hoop uit dat hij in Milaan weer zou kunnen beschikken over In-beom Hwang en Antoni Milambo, maar het tweetal is nog altijd niet aangesloten bij de selectie. Daarnaast heeft ook Igor Paixão, die vorige week vanaf ‘tien’ speelde, een bovenbeenblessure opgelopen. Daardoor zal Gijs Smal vermoedelijk op het middenveld blijven spelen, terwijl ook Luka Ivanusec waarschijnlijk terugkeert in het elftal.

Met de blessure van Paixão is de keuze ook voorin minimaal geworden voor Van Persie. Ibrahim Osman pakte vorige week namelijk een gele kaart, waardoor hij geschorst is voor het duel in San Siro. Naast Anis Hadj Moussa en Julián Carranza zijn er voor Feyenoord daardoor nog maar weinig aanvallende opties over. De verwachting is dat Zépiqueno Redmond zich vanaf de zijkant zal mogen laten zien.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Carranza, Redmond.

Ook tegenstander Inter kent de nodige personele problemen. Zo trainden Stefan de Vrij en Lautaro Martínez maandag apart van de groep en is de verwachting dat zij niet zullen beginnen aan de return tegen Feyenoord. Ook Nicolò Barella zal vermoedelijk worden gespaard met het oog op de wedstrijd tegen Atalanta van komend weekend. Prettig voor Simone Inzaghi is de terugkeer van Renato Augusto, waardoor de oefenmeester een tweede vleugelverdediger tot zijn beschikking heeft.

Vermoedelijke opstelling Inter

Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Çalhanoglu, Augusto; Thuram, Taremi.

