Duistere kant van Robin van Persie blootgelegd in onderonsje met Rogier Meijer

Het gaat maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN over Robin van Persie. Analist Kenneth Perez licht de ogenschijnlijk positieve kant van de hoofdtrainer van Feyenoord uit, maar volgens journalist Maarten Wijffels heeft Van Persie ook een minder positieve kant.

“Van Persie is zeker geen cynische oud-voetballer geworden. Hij is een zeer positieve oud-voetballer. Alles is geweldig!”, stelt Perez enigszins gekscherend, wanneer het optreden van de Feyenoord-trainer in de media ter sprake komt. De Deense analist stipt aan dat Van Persie zich als trainer van sc Heerenveen in interviews uitsluitend positief uitliet over zijn eigen spelers. Presentator Wouter Bouwman plaatst daarbij meteen een kanttekening: “Naar de buitenwereld toe wel… Maar intern was dat dus wel wat minder, hoorde we achteraf.”

Artikel gaat verder onder video

Wijffels probeert vervolgens aan de hand van een gebeurtenis bij het debuut van Van Persie als trainer van Feyenoord, begin deze maand op eigen veld tegen NEC (0-0), duidelijk te maken dat Van Persie ook een andere kant heeft. “Weet je wat een aardig contrast is? Je moet maar eens terugkijken wat er na de wedstrijd tegen NEC gebeurde”, leidt de journalist van het Algemeen Dagblad in.

LEES OOK: Van Persie deelt blessure-update Paixão en Hwang voor Inter-uit en heeft advies voor eigen spelersgroep

“Van Persie liep na de wedstrijd naar Rogier Meijer (de trainer van NEC, red.) toe. Meijer dacht: ik heb hier gelijkgespeeld, we gaan even een gesprek hebben”, vervolgt Wijffels. “Van Persie gaf Meijer een hand, maar keek hem niet aan en liep gelijk weg. Zo van: wat jij hebt gedaan met dat tijdrekken van je ploeg, daar wil ik niks van weten. Hij heeft ook die andere kant.”

“Zo was hij natuurlijk ook als voetballer”, vult Perez aan over Van Persie. De analist vervolgt: “Hij was natuurlijk een etterbak, iemand die over lijken ging. Dat heb je vaak ook nodig als topspeler. Hij is natuurlijk egoïstisch. Daarom zijn spitsen vaak geen goede trainer.”

De beelden van het onderonsje tussen Van Persie en Meijer zijn hier te bekijken. De trainer van NEC leek inderdaad teleurstellend te zijn door de begroeting van Van Persie en keek de oefenmeester van Feyenoord na, toen laatstgenoemde wegliep. Van Persie was na de wedstrijd tegen NEC niet te genieten en beklaagde zich uitgebreid over het in zijn ogen tijdrekken van de Nijmeegse opponent.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Concurrentie voor Juventus: Engelse topclub informeert bij Feyenoord naar Hancko’

Feyenoord moet serieus rekening houden met een zomers vertrek van Dávid Hancko.