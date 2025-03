Van Persie deelt blessure-update Paixão en Hwang voor Inter-uit en heeft advies voor eigen spelersgroep

Robin van Persie heeft maandagavond op de persconferentie vooruitgeblikt op het treffen met Internazionale van dinsdag. Feyenoord staat voor een grote uitdaging: in Milaan moet een 0-2 achterstand worden weggepoetst.

Voor de Rotterdammers begon de dag met een aderlating: bij 'een momentje op de training' raakt Igor Paixão geblesseerd. De Braziliaan zal dinsdag ontbreken, maar Van Persie denkt niet dat het een ernstige blessure is. "Daar gaan we niet van uit, maar we moeten er nog meer onderzoek naar doen. Het risico dat je als speler iets oploopt, dat is er gewoon. Igor heeft heel veel gespeeld dit seizoen, dat is heel bijzonder. Als het had gekund, had hij zeker gespeeld."

In-Beom Hwang lijkt spoedig weer minuten te kunnen gaan maken, maar met de middenvelder wil Van Persie geen risico nemen. "Hwang heeft een aantal goede dagen erop zitten, het gaat de goede kant op. Maar los van de wedstrijd is het voor mij het belangrijkste dat de spelers gezond zijn. En dat moeten ze ook blijven, dat is het vertrekpunt. Ik heb als speler zelf ook vaak de fout gemaakt om te snel weer terug te komen, dat werkt averechts."

Door de 0-2 uitslag van vorige week lijkt de volgende ronde bereiken een moeilijk karwei te worden voor Feyenoord. Van Persie houdt echter hoop en geeft zijn spelers dan ook advies mee. "Vandaag en morgen de media niet volgen. Ik denk dat dat niet helpt. Er wordt iets aangepraat heb ik het gevoel. De 4600 Feyenoord-fans komen ook niet voor niets, die geloven er ook in, net als wij." De nog onervaren trainer krijgt ook een vraag over wat hij tot dusver heeft toegevoegd aan de Rotterdamse formatie. Van Persie had deze vraag duidelijk niet verwacht en komt na een lange denkpauze met twee termen. "Plezier en intensiteit. Maar het is niet dat ze dat voor mij niet hadden, dat was toen ook al zo."

