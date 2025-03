Inter flink gehavend voor return tegen Feyenoord, volgende twijfelgeval dient zich aan

Internazionale kent, net als Feyenoord, de nodige personele problemen voor de return in de achtste finale van de Champions League. is mogelijk de volgende die af moeten haken bij de Nerazzuri, zo kondigt trainer Simone Inzaghi aan op de persconferentie voorafgaand aan het duel in het miljardenbal.

De Vrij deed in de heenwedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip 72 minuten mee, maar kan afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen AC Monza slechts 45 minuten volmaken. Wat de voormalig Feyenoord-verdediger heeft, is niet bekend. Wel heeft De Vrij maandag niet kunnen trainen bij Inter. Datzelfde geldt ook voor topspits Lautaro Martínez. Volgens Inzaghi bleef het tweetal in de gym.

"Ik zal dinsdag moeten kijken hoe zij ervoor staan", aldus de Inter-coach, die ook in onzekerheid is over de beschikbaarheid van spits Marcus Thuram. "Hij kampt al een maand met een enkelblessure en kan, ondanks pijnstillers en injecties, niet zo trainen als voorheen. Tegen Monza begon hij al op de bank. Ik zal dinsdag beslissen wat ik ga doen."

Eerder werd ook al duidelijk dat Inzaghi niet kan beschikken over Piotr Zielinski, Federio Dimarco, Matteo Darmian en Nicola Zalewski. Wie we weer terug is bij Inter, is doelman Yann Sommer. De 36-jarige Zwitser zat tijdens het heenduel al op de bank, maar Inzaghi heeft bevestigd dat de goalie dinsdagavond zijn rentree gaat maken onder de lat. Inter verdedigt in het Giuseppe Meazza een 2-0 voorsprong.

