Deze spelers van Feyenoord en PSV moeten op hun tellen passen in de Champions League

Feyenoord en PSV spelen deze week hun return in de achtste finales van de Champions League. Bij beide ploegen zijn spelers die op moeten passen voor een gele kaart. Feyenoord heeft twee spelers op scherp staan, terwijl bij PSV liefst vier spelers zich geen nieuwe prent kunnen veroorloven.

Bij Feyenoord stonden in de heenwedstrijd tegen Internazionale Ibrahim Osman en Gernot Trauner op scherp. De Oostenrijkse centrumverdediger was vanwege een blessure absent in De Kuip, maar reist met de Rotterdammers mee naar Milaan en staat dus scherp. Osman pakte tegen de Nerazzuri een oliedomme gele kaart en ontbreekt derhalve bij de return. Jeyland Mitchell is de andere Feyenoorder die zich geen gele kaart kan veroorloven. Hij pakte in de heenwedstrijd geel en staat daarom op scherp.

PSV, dat woensdagavond op bezoek gaat bij Arsenal, heeft vier spelers die op scherp staan. Luuk de Jong, Joey Veerman, Mauro Júnior en Rick Karsdorp kunnen zich allemaal geen nieuwe gele kaart veroorloven. Overigens stond dit viertal ook vorige week in de heenwedstrijd in het Philips Stadion (1-7 voor Arsenal) al op scherp.

Spelers op scherp bij Internazionale en Arsenal

Bij de tegenstanders van Feyenoord en PSV zijn er ook spelers die zich geen gele kaart kunnen veroorloven. Bij Internazionale gaat het om Denzel Dumfries, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, Kristjan Asllani en Nicolò Barella. Arsenal heeft drie spelers op scherp staan: de geblesseerde Gabriel Martinelli, Raheem Sterling en Jurriën Timber.

Goed om te weten: als spelers een schorsing oplopen en worden uitgeschakeld in de Champinos League, dan schuift de schoring door naar de eerstvolgende wedstrijd in het clubvoetbal dat georganiseerd wordt door de UEFA. Gele kaarten die niet tot een schorsing hebben geleid vervallen na de kwartfinale

