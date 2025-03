Van Persie ziet sterspeler afhaken voor return tegen Internazionale

is dinsdagavond niet van de partij wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Internazionale, zo melden de Rotterdammers via de officiële kanalen. De Braziliaanse buitenspeler heeft een blessure aan zijn bovenbeen opgelopen.

Feyenoord reist maandagmiddag af naar Milaan voor de return in de achtste finale van de Champions League tegen Inter. De Rotterdammers gingen vorige week met 0-2 onderuit in eigen huis tegen de Italiaanse koploper, door doelpunten van Marcus Thuram en Lautaro Martínez. De ploeg van Robin van Persie wacht daarmee een flinke klus in San Siro om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales.

Dat zal Feyenoord wel moeten doen zonder Paixão. De Rotterdammers maken maandagmiddag de lijst met spelers bekend die allemaal afreizen naar Italië, maar de Braziliaan ontbreekt op die lijst. De aanvaller heeft een bovenbeenblessure opgelopen, zo luidt de toelichting voor zijn absentie. Hoe lang Paixão, de afgelopen weken een van de uitblinkers bij Feyenoord, uit roulatie is, is niet duidelijk.

Drietal keert terug in wedstrijdselectie

Naast Paixão moet Van Persie het ook stellen zonder de geschorste Ibrahim Osman. Vorige week sprak de oefenmeester de hoop uit dat In-beom Hwang en Antoni Milambo zouden terugkeren in de wedstrijdselectie, maar ook zij ontbreken op de lijst. De Zuid-Koreaanse middenvelder gaat zich wel melden bij de nationale selectie van zijn land. Over anderhalve week speelt Zuid-Korea de eerste van twee kwalificatiewedstrijden voor het WK. Gernot Trauner en Facundo González keren wel terug van hun blessures en reizen mee met Feyenoord naar Milaan, terwijl Givairo Read terug is van een schorsing.

Our 22 names for Inter - Feyenoord. 🎒#UCL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 10, 2025

