Karim El Ahmadi geeft Feyenoord duidelijk transferadvies: 'Garantie op doelpunten'

Karim El Ahmadi adviseert zijn oude club Feyenoord om zich komende zomer te versterken met Eredivisie-topscorer . De aanvallende middenvelder van FC Twente was zondag tegen Almere City andermaal goud waard voor zijn werkgever en is volgens El Ahmadi 'klaar voor een volgende stap'.

Zonder groots te spelen was FC Twente zondag nipt te sterk voor de hekkensluiter van de Eredivisie. Steijn kroonde zich na een kleine twintig minuten tot matchwinner door zo'n beetje op de doellijn tegen een bekeken lage voorzet van ploeggenoot Bart van Rooij aan te lopen. Het betekende alweer de twintigste competitietreffer voor Steijn, die vorig seizoen ook al zeventien keer trefzeker was in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Beslissing van Koeman gekraakt: 'Als er eentje het verdient, dan is hij het wel'

In de nabeschouwing bij ESPN steekt El Ahmadi de loftrompet over Steijn. "Hij is helemaal los", aldus de voormalig middenvelder. "Vorig seizoen al veel goals, dit seizoen... Ik denk dat deze jongen wel klaar is voor een volgende stap. Ik vind echt dat hij in álles is gegroeid." Toch ziet El Ahmadi nog wel een verbeterpuntje voor Steijn: "Het enige wat ik af en toe nog wel een beetje zie is als hij wat lager op het veld staat, het meevoetballen."

LEES OOK: ‘Ambitieuze Premier League-club wil Steijn naar Engeland halen’

"Maar ik moet zeggen: als ik bijvoorbeeld naar Feyenoord kijk...", vervolgt El Ahmadi. "Die zoeken denk ik ook wel zo'n type speler, die als ze in De Kuip spelen in de zestien kan komen, vooral tegen de kleine clubs. Dan heb je een garantie dat hij goals gaat maken, daar." Steijn ligt in Enschede nog vast tot medio 2028, dus mocht Feyenoord daadwerkelijk willen toeslaan dan zal de club met FC Twente om tafel moeten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Martin Jol komt na 14 jaar met complottheorie over mislopen landstitel met Ajax

Martin Jol insinueert dat hij met Ajax in het seizoen 2009/10 slachtoffer is geworden van een complot ten gunste van FC Twente.