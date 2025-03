Opsteker voor Van Persie in aanloop naar Champions League-duel met Inter

Een mooie opsteker voor trainer Robin van Persie: en trainen weer mee met Feyenoord. De Rotterdamse club deelde maandag trainingsbeelden en daarop is te zien dat de Oostenrijker en de Uruguayaan richting het trainingsveld van trainingscomplex 1908 liepen.

Het is niet duidelijk of Trauner en González volledig hebben meegetraind of dat ze een sessie apart van de groep hebben afgewerkt. Wel lijkt het erop dat het tweetal dicht bij een rentree in het Feyenoord-shirt is. De ploeg van Van Persie werkte deze ochtend een training af, waarna het vanmiddag zal afreizen naar Milaan voor de return tegen Internazionale.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Karim El Ahmadi geeft Feyenoord duidelijk transferadvies: 'Garantie op doelpunten'

Feyenoord zal vanmiddag ook de selectielijst bekendmaken met spelers die meereizen naar de Italiaanse stad. Van Persie zal daar later deze maandag (om 18.45 uur) een persconferentie gegeven met de laatste blessure-update van de Rotterdammers. De oefenmeester sprak na de heenwedstrijd in De Kuip al uit dat hij goede hoop had op de terugkeer van In-Beom Hwang en Antoni Milambo.

LEES OOK: Inzaghi beklaagt zich over voordeel voor Feyenoord

Terugkeer Trauner en González geeft Van Persie opties

Een terugkeer van zowel Trauner als González zou Van Persie ook niet slecht uitkomen met de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente in het vizier. Dávid Hancko ontving tegen NEC namelijk zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daarmee automatisch geschorst voor de volgende competitiewedstrijd. Dit zou aanvankelijk afgelopen weekend tegen FC Groningen zijn, maar dit duel is vanwege het Europese tweeluik tegen Internazionale verplaatst. Daardoor mist de 27-jarige Slowaak het uitduel met FC Twente. Een mogelijke terugkeer van Trauner en González geeft Van Persie wat extra opties om Hancko te vervangen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Concurrentie voor Juventus: Engelse topclub informeert bij Feyenoord naar Hancko’

Feyenoord moet serieus rekening houden met een zomers vertrek van Dávid Hancko.