Wytse van der Goot ziet speler geblesseerd liggen: ‘Dit zou goed nieuws kunnen zijn’

In het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport wordt maandagavond vooruitgeblikt naar de Champions League-return van Feyenoord van dinsdag tegen Internazionale. Wytse van der Goot voorziet een meevaller voor de Rotterdamse ploeg.

Hoewel de uitgangspositie van Feyenoord na de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd van vorige week ongunstig is, probeert Van der Goot toch naar aanknopingspunten te zoeken. De presentator benoemt dat aanvalsleider Lautaro Martínez van Inter afgelopen zaterdag geblesseerd uitviel in het competitieduel met Monza (3-2 overwinning).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Duistere kant van Robin van Persie blootgelegd in onderonsje met Rogier Meijer

Lautaro Martínez speelde de wedstrijd wel uit, maar stortte na het laatste fluitsignaal meteen ter aarde en greep daarbij naar zijn hamstring. De Argentijnse vedette liep vervolgens strompelend weg, waardoor het onzeker is of hij Inter dinsdag van dienst kan zijn tegen Feyenoord.

“Dit zou ook nog goed nieuws kunnen zijn”, zegt Van der Goot wanneer de beelden van de gehavende Lautaro Martínez worden getoond. “Lautaro Martínez ging met pijnklachten aan de hamstring naar de kant. Een van de beste spelers van Inter.”

LEES OOK: Van Persie ziet sterspeler afhaken voor return tegen Internazionale

Lautaro Martínez was vorige week in de heenwedstrijd in Rotterdam een plaag voor Feyenoord. De Argentijn nam het tweede doelpunt van Inter voor zijn rekening en bezorgde de Milanezen daarmee een uitstekende uitgangspositie.

Tafelgast Alex Pastoor adviseert Feyenoord om dinsdagavond bedachtzaam te werk te gaan en niet al vanaf het eerste fluitsignaal alle remmen los te gooien. “Houd de beentjes op de vloer, blijf zo lang mogelijk in deze wedstrijd. Als het in de zeventigste minuut nog 0-0 staat: so what? Blind aanvallen ben ik sowieso niet van, maar ik zou daar tegen Inter, in Milaan, zeker even voorzichtig mee zijn”, stelt de huidige assistent-trainer van Patrick Kluivert bij de nationale ploeg van Indonesië.

Wie bekert er door? Laden... 45.8% Feyenoord 54.2% Internazionale 24 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Concurrentie voor Juventus: Engelse topclub informeert bij Feyenoord naar Hancko’

Feyenoord moet serieus rekening houden met een zomers vertrek van Dávid Hancko.