Sneijder onder vuur na kritiek op Farioli, Turkse media speculeren over Ajax-terugkeer Tadic - FCUpdate Recap

Wesley Sneijder ligt onder vuur na zijn harde kritiek op Ajax-trainer Francesco Farioli. Henk Spaan heeft geen goed woord over voor Sneijders optreden als analist. Ondertussen lijkt Dusan Tadic terug te keren naar Ajax, volgens Turkse media heeft hij een akkoord bereikt met de club. Louis van Gaal blijft verbazen met zijn populariteit onder Ajax-fans, terwijl Rayane Bounida zijn ambities bij Ajax uitspreekt. Tot slot heeft Remko Pasveer zich ontfermd over zijn teamgenoot Anton Gaaei, die een moeilijke periode doormaakte bij Ajax.

Wesley Sneijder wordt aangepakt na kritiek op Farioli

Henk Spaan heeft geen goed woord over voor Wesley Sneijder na diens kritiek op Ajax-trainer Francesco Farioli. Sneijder uitte zijn frustraties over de opstelling van Ajax tegen Eintracht Frankfurt, maar Spaan noemt zijn optreden als analist een 'gênante vertoning'. Lees hier meer over de kritiek op Sneijder.

Turkse media: Dusan Tadic keert terug naar Ajax

Dusan Tadic lijkt terug te keren naar Ajax. Volgens de Turkse verslaggever Baris Yurduseven heeft de Serviër een akkoord bereikt met de club uit Amsterdam. Tadic zou zijn aflopende contract bij Fenerbahçe niet verlengen en na de zomer weer te bewonderen zijn in de Johan Cruijff ArenA. Lees hier meer over de terugkeer van Tadic.

Louis van Gaal populairder dan ooit

Louis van Gaal blijft een geliefde figuur onder Ajax-supporters. Hij werd met een overweldigende meerderheid verkozen tot trainer van het beste Ajax-elftal aller tijden, zelfs meer stemmen vergarend dan Johan Cruijff. Lees hier meer over de verkiezing.

Rayane Bounida wil vaste waarde worden bij Ajax

Rayane Bounida heeft zijn ambities bij Ajax uitgesproken. Het jonge talent wil vanaf volgend seizoen een vast gezicht zijn in de hoofdmacht van Ajax en droomt van spelen in de Champions League. Lees hier meer over de ambities van Bounida.

Remko Pasveer steunt Anton Gaaei