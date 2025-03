Rayane Bounida laat er geen gras over groeien en deelt zijn grote doel bij Ajax

hoopt met ingang van volgend seizoen een vast gezicht te zijn in de hoofdmacht van Ajax. Het grote talent zette vorige maand zijn handtekening onder een nieuw contract en maakte in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo zijn debuut in het eerste. Als het aan de Belgische dribbelaar ligt, maakt hij vanaf het nieuwe seizoen vast onderdeel uit van de A-selectie om in de Champions League te kunnen spelen.

Er ging in de eerste maand van dit kalenderjaar bijna geen dag voorbij zonder dat Bounida onderwerp van gesprek was bij de Ajax-supporters. De 19-jarige smaakmaker uit het Belgische Vilvoorde maakte al op jonge leeftijd de overstap van Anderlecht naar Ajax. Hij stond meteen te boek als groot talent en dat bewees hij tijdens zijn eerste duels voor Jong Ajax. Bounida was bij zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie tegen De Graafschap meteen trefzeker en trof een paar dagen later ook op bezoek bij TOP Oss doel. Dat kunstje herhaalde hij op 13 januari tegen Jong Ajax en vervolgens zeven dagen later tegen Jong PSV. Bounida etaleerde zijn kansen bij de beloften, maar het was op dat moment zeer de vraag of zijn goede prestaties een passend vervolg zouden krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Bounida was in het bezit van een aflopend contract en het had er in eerste instantie alle schijn van dat het Ajax niet zou lukken om dat te verlengen. Maar Ajax en Bounida naderden elkaar op een gegeven moment elke dag een beetje meer en bereikten medio februari overeenstemming over een nieuwe verbintenis. Hij ligt nu tot medio 2028 vast in Amsterdam. Op 16 februari liet Francesco Farioli hem debuteren in de hoofdmacht. Bounida kwam vervolgens niet meer in actie voor het eerste, maar hoopt er met ingang van volgend seizoen wekelijks bij te zitten. “Volgend seizoen hoop ik een vaste waarde te worden bij de A-kern. Het zou geweldig zijn om in de Champions League te spelen en het publiek te kunnen vermaken”, zo vertelt hij in gesprek met Sporza.

LEES OOK: Zo verliep het debuut van Rayane Bounida in Ajax 1

Op de korte termijn hoopt hij de velden ‘kapot te blijven spelen bij Jong Ajax’. “En nog een paar speelminuten bij het eerste elftal zou - liefst met een goal - mooi zijn”, zo klinkt het. Dat het rap kan gaan, bewijst zijn landgenoot Jorthy Mokio. Hij maakte begin vorige maand in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard zijn basisdebuut, een paar dagen later tegen Union Sint-Gillis zijn eerste goal en behoort nu tot de selectie van België voor de komende interlands. Zover wil Bounida echter nog niet vooruitkijken. “Wat er later op mijn pad komt, dat zien we wel. Eerst wil ik het hier maken. Bij Ajax Amsterdam”, zo is hij duidelijk.

Moeilijke stap van Anderlecht naar Ajax

Bounida is inmiddels alweer een paar jaar actief in de Nederlandse hoofdstad. In 2022 verruilde hij Anderlecht voor Ajax. Dat was geen makkelijk besluit voor de jonge voetballer. “Ik heb tien jaar bij Anderlecht gespeeld en het blijft de club van mijn hart. De knoop doorhakken om te vertrekken was pijnlijk. Ik heb er letterlijk wakker van gelegen”, zo vertelt hij. “Dat voorzitter Vandenhaute nog een oproep deed naar de fans om mij te overtuigen? Dat was mooi voor iemand van 15. Ik zal de club voor eeuwig dankbaar blijven en kan niet genoeg herhalen dat mijn hart paars is. Maar het voelde als de juiste keuze om naar Ajax te gaan. Nochtans had ik het er moeilijk mee. Ik was het namelijk gewend om steeds omringd te zijn door mijn hele familie. Nu moest ik verhuizen naar een ander land, alleen met mijn broer. Gelukkig is alles goed gekomen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder: 'Schaam je kapot! Hij wordt helemaal kapot gemaakt door Farioli'

Wesley Sneijder heeft geen goed woord over voor het spel van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.