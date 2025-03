Strijd om Paixão barst los, Nederlandse kranten vol lof over Oranje - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De transferstrijd om Igor Paixão is in volle gang, met Napoli dat snel wil handelen om de Braziliaanse aanvaller van Feyenoord binnen te halen. Ondertussen zijn de Nederlandse kranten vol lof over het Nederlands elftal na hun sterke optreden tegen Spanje, ondanks het 2-2 gelijkspel. Verder heeft SC Heerenveen Robin Veldman aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, en is er veel te doen rondom de fluitconcerten voor Dean Huijsen tijdens zijn debuut voor Spanje tegen Nederland. Tot slot heeft RKC Waalwijk het contract van Mohamed Ihattaren verlengd, wat een belangrijke zet is voor de club in hun strijd tegen degradatie.

Strijd om Paixão barst los, nieuwe topclub ligt op de loer

Napoli wil snel werk maken van de komst van Igor Paixão, zo meldt Il Mattino. De Italiaanse krant verwacht dat er in maart al ontmoetingen zullen plaatsvinden tussen afgevaardigden van Feyenoord en Napoli, om bemoeienis van andere topclubs te voorkomen. Lees hier meer over de transferstrijd.

Nederlandse kranten vol lof over Oranje

Het Nederlands elftal presenteerde zich donderdagavond op een onverwachts goede manier tegen Europees kampioen Spanje, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel (2-2). Oranje had echter meer verdiend, iets wat ook duidelijk blijkt uit de Nederlandse kranten. Lees hier de reacties van de kranten.

Officieel: Heerenveen heeft opvolger Van Persie binnen

SC Heerenveen gaat Robin Veldman aanstellen als opvolger voor de naar Feyenoord vertrokken hoofdtrainer Robin van Persie, zo bevestigt de club vrijdag. De 39-jarige Veldman komt over van de beloftenploeg van Club Brugge en werkte in het verleden onder meer als jeugdtrainer bij de Friese Eredivisionist. Lees hier meer over de aanstelling van Veldman.

Dean Huijsen doet vervelende onthulling na Nederland - Spanje

Voor Dean Huijsen kwamen de fluitconcerten tijdens Nederland – Spanje niet als een grote verrassing. De verdediger maakte als invaller zijn debuut voor Spanje, uitgerekend tegen zijn geboorteland. Hij onthult de afgelopen tijd meermaals vervelende berichten te hebben ontvangen van Oranje-fans. Lees hier meer over Huijsen's onthulling.

De kogel is door de kerk: belangrijk besluit genomen over toekomst Mohamed Ihattaren