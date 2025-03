Champions League-avontuur PSV zit erop, Van Dijk praat met PSG-top - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

PSV knokt zich in Londen tot twee keer toe terug en speelt verdienstelijk gelijk tegen Arsenal, maar dat is na de 1-7 nederlaag uit de heenwedstrijd niet voldoende om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. Virgil van Dijk heeft na de uitschakeling van Liverpool in de Champions League een gesprek gehad met de top van Paris Saint-Germain. Hoewel er speculaties waren over een mogelijke transfer, ging het gesprek volgens Franse media over excuses voor eerdere uitspraken. Ondertussen hebben Feyenoord-hooligans zich ernstig misdragen tijdens een ME-training, wat heeft geleid tot een verandering in de werkwijze van de politieacademie. In Eindhoven rinkelt de kassa ondanks de uitschakeling van PSV in de Champions League, terwijl Johan Derksen voor opschudding zorgt met een walgelijke anekdote bij Vandaag Inside.

© Imago

Schitterende doelpunten bezorgen PSV in Londen tóch nog een waardige Champions League-exit

PSV is klaar in de Champions League, ondanks een knap gelijkspel op bezoek bij Arsenal: 2-2. Dat was uiteraard niet voldoende om de zware 1-7 nederlaag van de heenwedstrijd ongedaan te maken. De ploeg van Peter Bosz toonde in het Emirates Stadium in Noord-Londen karakter en knokte zich door fraaie treffers van Ivan Perisic en Couhaib Driouech tot tweemaal toe terug van een achterstand. Lees hier meer over Arsenal - PSV .

© Imago

Franse krant onthult inhoud van gesprek Van Dijk met PSG-directie

Virgil van Dijk heeft dinsdagavond niet met de directie van Paris Saint-Germain gesproken over zijn toekomst, zo weet het Franse RMC Sport. De beelden van het gesprek van de verdediger met Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos hielden de gemoederen bezig in Engeland, mede door het aflopende contract van Van Dijk. Volgens de krant ging Van Dijk echter het gesprek aan om zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken een week eerder. Lees hier meer over het gesprek.

Feyenoord-hooligans misdragen zich 'ernstig' op ME-training

Een groep Feyenoord-hooligans heeft zich eerder deze week 'ernstig' misdragen op een training van de Mobiele Eenheid (ME). Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagavond althans. Volgens de krant hadden de hooligans zich als vrijwilligers opgegeven voor de training. Ze waren niet gescreend, maar de politieacademie voelt zich door dit incident wel genoodzaakt om de werkwijze aan te passen. Lees hier meer over het incident.

© Imago

Kassa rinkelt in Eindhoven: PSV harkt ondanks uitschakeling miljoenen binnen in de Champions League

Nu het Champions League-avontuur van PSV erop zit is het tijd om de financiële balans op te maken. De Eindhovenaren strandden in de achtste finales tegen Arsenal, dat over twee wedstrijden veel te sterk bleek. De deelname aan het miljardenbal levert PSV dit seizoen wel een gigantisch bedrag op. Lees hier hoeveel PSV heeft verdiend.

© Imago/Realtimes

© Vandaag Inside

Johan Derksen zorgt voor schokgolf met walgelijke anekdote

Johan Derksen zorgde dinsdagavond voor een schokgolf in de studio van Vandaag Inside met een verhaal over voormalig FC Groningen-voorzitter Renze de Vries. Gasten Merel Ek en Angela de Jong walgden zichtbaar van de anekdote. Lees hier meer over de anekdote.

© Imago

Van Dijk na CL-uitschakeling van Liverpool in gesprek met PSG-top