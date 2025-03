Van Persie ziet sterspeler afhaken, Koeman prijst Farioli - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord moet het in de return tegen Internazionale stellen zonder Igor Paixão, die geblesseerd is afgehaakt. Robin van Persie heeft echter wel goed nieuws met de terugkeer van Gernot Trauner en Facundo González. Ondertussen prijst Ronald Koeman Ajax-trainer Francesco Farioli, ondanks de kritiek op het spel van de Amsterdammers. Verder heeft de UEFA Ajax' verzoek gehonoreerd om doelman Matheus Lima Magalhães speelgerechtigd te maken voor de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

Van Persie ziet sterspeler afhaken voor return tegen Internazionale

Igor Paixão is dinsdagavond niet van de partij wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Internazionale. De Braziliaanse buitenspeler heeft een blessure aan zijn bovenbeen opgelopen. Feyenoord ging vorige week met 0-2 onderuit in eigen huis tegen de Italiaanse koploper, waardoor de ploeg van Robin van Persie een flinke klus wacht in San Siro. Lees hier meer over de blessure van Paixão.

Ronald Koeman geeft zijn eerlijke mening over Francesco Farioli

Ronald Koeman vindt Francesco Farioli een heel ‘interessante’ trainer, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. Ondanks de kritiek op het spel van Ajax, ziet Koeman potentie in de Italiaanse oefenmeester. Lees hier meer over Koemans mening over Farioli.

UEFA honoreert verzoek van Ajax: Matheus speelgerechtigd in Europa League

Ajax kan donderdag in de return van de achtste finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt een beroep doen op doelman Matheus Lima Magalhães. De UEFA heeft het verzoek van Ajax gehonoreerd na het geblesseerd uitvallen van Remko Pasveer. Lees hier meer over de beslissing van de UEFA.

'Ontslaan zullen ze hem niet, maar Kroes en Beuker hopen op andere manier van Farioli af te komen'

Ajax beleeft een wonderlijk seizoen onder Francesco Farioli. Ondanks de goede resultaten is er kritiek op het spel. Volgens Mike Verweij hopen Alex Kroes en Marijn Beuker op een scenario waarin Farioli zelf vertrekt. Lees hier meer over de situatie bij Ajax.

