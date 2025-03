Johan Derksen en Vandaag Inside gaan 'gecancelde' tafelgast toch weer verwelkomen

Het leek er lang op dat Angela de Jong nooit meer haar opwachting zou maken aan de tafel van Vandaag Inside. Johan Derksen zou haar hebben 'gecanceld', omdat de columniste 'te lastig' zou zijn. Mogelijk tegen de wens van De Snor in, schuift ze binnenkort weer aan bij de talkshow.

De Jong heeft zich de afgelopen jaren meermaals negatief uitgelaten over Derksen. Zo noemde de journaliste Derksen in april vorig jaar 'ontzettend laf' voor de manier waarop hij omging met politiek verslaggever Merel Ek, die zich in een eerdere uitzending uitsprak over de rel rond Derksens uitspraken over Kamerlid Habtamu de Hoop, maar pas in een volgende uitzending - waarbij zijzelf niet aanwezig was - de volle laag kreeg. "Als er iemand kritiek heeft aan die tafel, en die uit dat op dat moment, dan gaan ze er nog wel een beetje redelijk mee om. Maar de dag erna kun je erop wachten dat je de volle laag krijgt. Altijd als diegene niet meer aan tafel zit, dan durven ze opeens. En dat vind ik zó ontzettend laf", sprak De Jong destijds. De columniste ziet Derksen als 'iemand met een hele grote bek en een klein hartje.'

In januari van dit jaar liet De Jong in de AD Mediapodcast optekenen dat ze verwachtte gecanceld te zijn door Derksen. Nadat ze eerder vaak te zien was bij Vandaag Inside, werd De Jong opeens nooit meer uitgenodigd. De televisierecensente had wel een verklaring voor die omslag. "Ik denk dat ik gewoon te lastig ben voor Johan." De Jong noemde het gedrag van de analist tevens 'een beetje laf'.

Nu is er weer een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de soap tussen beide sterke persoonlijkheden. De Jong schreef vrijdag een column over het programma Mr. Frank Visser Doet Uitspraak, dat ze met de grond gelijkmaakt. Derksen heeft het met tegenzin gelezen, zo stelt hij in de VI-uitzending van vrijdagavond. "Dan komt die Angela eroverheen en je leest steeds vaker aan de stukjes af dat ze uit een EO-nest komt en dat is de meest burgerlijke vrouw van Nederland. Als er iemand poep roept, dan spreekt zij er schande van."

Vervolgens komt Wilfred Genee met een interessant nieuwtje. "Ze komt binnenkort weer! Dan kunnen jullie even bijpraten. Dat wordt gezellig!", grapt de presentator. Derksen weerspreekt vervolgens de geruchten over de 'cancelpoging' en geeft De Jong zelfs een compliment. "O nee, maar ik heb helemaal niks tegen haar. Ik vind haar zelfs heel belangrijk voor het AD.” De avond dat ze weer aansluit bij Vandaag Inside, kan er vuurwerk verwacht worden. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend.

Bekijk hieronder het fragment van de aflevering van vrijdag. Vanaf 03.50 begint Derksen over De Jong.

