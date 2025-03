Bas Nijhuis wordt 14 jaar na dato nog 'op de slachtbank gelegd' door Johan Derksen

Bij Vandaag Inside wordt er maandagavond uitgebreid stilgestaan bij Ajax - AZ (2-2), de Eredivisietopper die de gemoederen aardig bezighoudt. Wanneer de scheidsrechterlijke beslissingen van Dennis Higler worden besproken, komt ook een Ajax - AZ van veertien jaar geleden ter sprake.

De Noord-Hollandse topper van afgelopen weekend was vooral in de tweede helft een spektakelstuk. Zico Buurmeester zorgde vlak na rust voor de 0-1, waarna Anton Gaaei mooi kruislings raakschoot en de stand gelijktrok. Een kwartier voor tijd kregen Gaaei en Alexandre Penetra beiden rood, al leek die laatste straf onterecht. Wouter Goes wilde AZ toen van het veld zien gaan, maar dat gebeurde niet. Na goals van Ibrahim Sadiq en Oliver Edvardsen eindigde het duel in 2-2.

Bij Vandaag Inside wordt er teruggeblikt op het moment waarbij Goes zijn medespelers naar de kant maant. "Ik heb dat al eerder gehad", vertelt Bas Nijhuis dan. "Bij Ajax - AZ, met Esteban, gingen ze ook van het veld af." De arbiter heeft het over een bekerwedstrijd van veertien jaar geleden. In dat duel kwam een toeschouwer op het veld van de Arena en trapte hij AZ-keeper Esteban. De goalie deed hetzelfde vervolgens meermaals terug en kreeg rood van Nijhuis. AZ wilde de wedstrijd na dit moment niet meer hervatten.

Derksen herinnert zich het moment nog en komt meteen met een lading kritiek aan het adres van Nijhuis. "Toen gaf jij die keeper een rode kaart, dat voelde je hélemaal verkeerd aan. Die (Esteban, red.) werd aangevallen door een supporter en mocht zich niet verdedigen. Het is een wonder dat jij nog wedstrijden onderin krijgt." Afgelopen weekend had Nijhuis de leiding over Almere City - NAC (1-1). De arbiter wordt wel een beetje moe van de kritiek: "Het is ongelooflijk he. Ik zit hier gewoon op de slachtbank elke keer."

Nijhuis denkt overigens dat de actie van Goes afgelopen zondag geen schijn van kans had gemaakt. Derksen sluit zich daarbij aan. "Wat een gelul joh. Zo'n snotaap, die net komt kijken." Ook René van der Gijp benadrukt met brede glimlach de jonge leeftijd van Goes (20). "Die krijgt nog warme melk van zijn moeder."

