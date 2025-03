'Higler afgeserveerd, Nijhuis fluit topwedstrijden voortaan'

Valentijn Driessen weet het zeker na Ajax - AZ: belangrijke Eredivisie-wedstrijden worden voortaan niet door Dennis Higler, maar door Bas Nijhuis gefloten. Dat stelt de journalist maandagavond in Vandaag Inside. Johan Derksen zorgt voor hilariteit omdat hij ‘heeft gehoord’ dat er een heel andere consequentie volgt voor de scheidsrechter.

Derksen begint over de veelbesproken rol van scheidsrechter Higler in de ontmoeting tussen Ajax en AZ (2-2): “Wat mij opviel aan die Higler: van tevoren bij de wedstrijd was er allemaal rookontwikkeling en die spelers wilden wel gaan spelen. Hij liep daar als een soort grootvorst over het veld, met een soort zelfoverschatting van: ‘Jongens, ik regel dat vanmiddag zo uit de losse pols.’ En dat werd helemaal niks”, concludeert Derksen.

Driessen is het met de Snor eens: “Een puinhoop heeft hij achtergelaten, werkelijk waar.” De Telegraaf-journalist richt het woord aan Nijhuis, die aan de bar plaatsgenomen heeft: “Nu is Higler natuurlijk afgeserveerd, dus dit soort wedstrijden is voortaan voor jou.”

Derksen gaat nog verder en grapt over een andere sanctie die Higler opgelegd zou worden: “Ik heb gehoord dat mevrouw Faber hem zelfs uit het land wil zetten.” De opmerking van Derksen over de Minister van Asiel en Migratie zorgt voor gelach in de studio. Driessen stelt: “Terecht, helemaal terecht.”

