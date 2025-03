Vermoedelijke opstelling Ajax: van 0 minuten in Almere naar een basisplek tegen Eintracht?

Ajax treedt donderdagavond aan tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finale van de Europa League. Voor welke elf namen kiest Francesco Farioli? Dit is de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Voor Ajax was er goed nieuws te melden in de aanloop naar de wedstrijd: doelman Remko Pasveer is terug na een afwezigheid van twee wedstrijden door een rugblessure. Hij zat zondag al wel op de bank tegen Almere City (0-1 zege) en de verwachting is dat hij donderdag terugkeert onder de lat. Josip Sutalo ontbrak de laatste twee duels met een schouderblessure, maar is er ook weer bij. Bovendien is Jordan Henderson inzetbaar. De middenvelder miste vorige maand twee duels door een blessure en kwam daarna alleen tot twee invalbeurten.

Farioli sprak op de persconferentie over Pasveer en Henderson. “Remko is terug. Hij is niet alleen belangrijk met zijn coaching voor de jongens, maar ook met zijn verdedigende en aanvallende bijdrages. Hij heeft veel belangrijke reddingen gemaakt en is belangrijk in de lucht. Hij is tot nu toe geweldig geweest voor ons. Jordan zit ook weer bij het team. De afgelopen dagen hebben we zijn load gemanaged. Na de training van vandaag (woensdag, red.) nemen we de definitieve beslissing.”

Schorsing voor Klaassen

Het is dus nog de vraag of Sutalo en Henderson fit genoeg worden bevonden om in de basis te beginnen. Davy Klaassen is geschorst, terwijl Wout Weghorst, Owen Wijndal, Christian Rasmussen en Youri Regeer al langere tijd zijn uitgeschakeld.

Voorin mag Bertrand Traoré zich wellicht opmaken voor een basisplek, daar hij zondag op de bank bleef tegen Almere City. Verder wordt een basisplek verwacht voor Mika Godts, omdat hij woensdag aanschoof bij de persconferentie. Het duel met Eintracht begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Baas, Rugani, Hato; Fitz-Jim, Berghuis, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts

Wat verwacht je van Ajax - Eintracht Frankfurt? Laden... 58.1% Winst Ajax 27% Gelijkspel 14.9% Winst Eintracht Frankfurt 148 stemmen

