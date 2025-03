Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz aast met drie wijzigingen op revanche tegen Go Ahead

PSV reist zaterdag af naar Deventer voor de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Midweeks gingen de Eindhovenaren in het bekertoernooi nog ten onder tegen de aanstaande tegenstander, dus zal de ploeg van Peter Bosz uit zijn op revanche. De oefenmeester zal naar verwachting van het Algemeen Dagblad drie wijzigingen doorvoeren in zijn elftal.

Afgelopen week was Go Ahead met 1-2 te sterk voor PSV in de bekerwedstrijd in het Philips Stadion. In die wedstrijd stond Joël Drommel op doel, aangezien hij door Bosz was aangewezen als bekerdoelman. De verwachting is dat de sluitpost in De Adelaarshorst weer op de bank moet plaatsnemen, terwijl Walter Benítez terugkeert in het elftal. In de rest van de verdediging worden geen wijzigingen van Bosz verwacht.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Kees Smit en Tygo Land konden bij Ajax al 40 wedstrijden spelen'

Op het middenveld kiest de trainer er vermoedelijk wel voor zijn team aan te passen. Ismael Saibari, afgelopen week nog invaller, mag waarschijnlijk weer aan de aftrap verschijnen. Dat gaat ten koste van Guus Til. Saibari zal naar verwachting op het middenveld komen te staan met Jerdy Schouten en Joey Veerman naast hem.

LEES OOK: Bosz duidelijk: 'We lopen niet gillend in de rondte'

In de voorhoede kiest Bosz er waarschijnlijk voor om Johan Bakayoko weer op de bank te zetten, wat een terugkeer van Noa Lang in de basis betekent. Voor Ivan Perisic betekent dit dat hij van de linkerkant naar de rechterkant van de aanval zal verhuizen. Luuk de Jong behoudt naar verwachting zijn plek in de punt van de aanval.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Saibari, Veerman; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles

De Busser; Deijl, Llansana, Kramer, James; Twigt, Linthorst, Antman; Edvardsen, Suray, Smit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Journalisten schrikken op persconferentie van Guus Til

Guus Til stond de pers te woord na de uitschakeling van PSV door Go Ahead Eagles in de TOTO KNVB Beker.