Van Dijk laat droom uitkomen met fraaie samenwerking met Willem II

en Willem II gaan een samenwerking aan om het internationale jeugdtoernooi terug te brengen naar Tilburg, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Virgil’s Legacy Trophy geeft talenten van over de hele wereld de kans zich te laten zien en hun droom om wereldster te worden waar te maken.

Van Dijk was tussen 2001 en 2010 actief in de jeugdopleiding van Willem II, waarna hij uiteindelijk voordat hij kon debuteren de overstap maakte naar FC Groningen. In de periode dat de centrumverdediger in Tilburg speelde, werd daar ook het Audax Jeugdtoernooi georganiseerd. Het toernooi werd tussen 1992 en 2011 gehouden en internationale sterren als Lionel Messi, Cesc Fabregas, Wesley Sneijder, Nathan Aké en Frenkie de Jong hebben eraan deelgenomen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot verbijt zich op de tribune: Virgil van Dijk maakt zeldzame kapitale fout

Vanaf komende zomer zal Willem II weer een internationaal jeugdtoernooi gaan organiseren, dit keer in samenwerking met Van Dijk. De eerste editie vindt komende zomer plaats, waarna het in ieder geval tot en met 2030 zal worden gehouden. Het Audax Jeugdtoernooi vormde voor de aanvoerder van Liverpool en Oranje een grote inspiratiebron. Toch speelde hij nooit mee in het toernooi. “Waarom weet ik niet, maar ik ben er wel bij aanwezig geweest. Dat maakte heel veel indruk. Jeugdteams van de beste clubs uit Nederland, Europa, of zelfs de wereld die in Tilburg speelden: dat is me altijd bijgebleven”, laat hij weten in gesprek met het Brabants Dagblad.

LEES OOK: Van Dijk maakt korte metten met woeste PSG-directeur: 'Het is geen Ligue 1, bro'

Van Dijk vindt het belangrijk dat ook de jeugdspelers van nu het toernooi bij Willem II kunnen ervaren, dus besloot hij in het grootste geheim af te spreken met zijn jeugdclub om De Virgil’s Legacy Trophy op te zetten. “Als ik me voorstel hoe het eruit komt te zien, dan maakt me dat enorm trots. Ik heb het er thuis ook al over gehad.” De oudste dochter van Van Dijk, tien jaar oud, wil ook graag met hem mee naar het toernooi komende zomer. Als het aan de wereldster ligt, is hij namelijk aanwezig in Tilburg. “Het wordt een driedaags evenement, ik ga ervoor zorgen dat ik minimaal één dag hier aanwezig ben. Al moet ik een dagje op en neer vliegen. Maar ik hoop stiekem dat ik er alle dagen kan zijn. En wie weet neem ik wat vrienden uit de voetbalwereld mee. Hopelijk wordt het een geweldig toernooi. Nee, trouwens, laat dat ‘hopelijk’ maar weg. Het wórdt een geweldig toernooi”, besluit hij.

Virgil van Dijk brings international youth tournament back to Tilburg ⭐️ — Willem II (@WillemII) March 10, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.