Vissers ziet 'hele slimme speler' bij Ajax die 'hele domme dingen doet'

moet volgens Kenneth Perez wel ‘een hele intelligente voetballer’ zijn, nu hij zich bij Ajax als 'teamplayer' manifesteert. Dat beweert de analist in het ESPN-programma Voetbalpraat. Berghuis zou zich volgens Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels alleen zo opstellen als hij respect heeft voor zijn trainer. Willem Vissers van De Volkskrant ziet daarom in Berghuis 'een hele slimme speler, die hele domme dingen doet'.

Vissers valt de werklust van Berghuis op tijdens PSV-Ajax (0-2): “Als je ziet hoe hard hij werkt, terwijl hij helemaal niet zo goed voetbalt. Maar hij ging er op een gegeven moment met zo’n boei van een hoofd af, omdat hij alles gegeven had.” Wijffels verklaart het loopwerk van de oud-Feyenoorder: “Bij Berghuis is het zo: als hij de trainer die hij heeft goed vindt en intelligent vindt, dan gaat hij. En als hij dat niet vindt, gaat hij niet.” Wijffels stelt dus Francesco Farioli Berghuis hard aan het werk heeft gekregen.

Perez trekt een bredere conclusie over de werklust van Berghuis: “Hij moet wel een intelligente voetballer zijn. Hij heeft natuurlijk wel door dat hij niet meer zo goed is. Dus als hij een nieuw contract en een plek in dit Ajax wil hebben, dan moet hij dit doen wat hij nu doet.” Berghuis moet volgens Perez ‘een ongelooflijke teamplayer’ worden, terwijl hij dat ‘nooit geweest is in zijn doen en laten’. “Het moest natuurlijk om hem draaien”, aldus Perez.

De Deense analist zag het gewenste gedrag goed terug bij PSV - Ajax: “Wat hij nu doet om die Lucas Rosa een goede wedstrijd te laten spelen. Dat is ongelooflijk knap van de speler die wij kennen.” Wijffels haakt in en stelt dat Berghuis het niet voor het eerst zo aanpakt: “Bij Louis van Gaal bij Oranje was hij dat ook. Daar klaagde hij ook nooit, omdat hij Van Gaal ook hoog achtte.” Vissers concludeert: “Berghuis is een hele slimme speler, die af en toe hele domme dingen doet.”

