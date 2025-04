VfL Wolfsburg meldt zich bij Feyenoord, deal lijkt aanstaande

VfL Wolfsburg heeft zich officieel gemeld bij Feyenoord voor Koen Stam, zo weet journalist Mounir Boualin van SoccerNews. Momenteel is Stam directeur methodiek en ontwikkelingscoach. Stam heeft een goede indruk gemaakt bij de club uit de Bundesliga, die hem ziet als nieuwe assistent-trainer.

De interesse is serieus. Boualin schrijft dat Stam ‘vermoedelijk’ ingaat op de belangstelling. Hij ziet de overstap zitten en gaat graag aan de slag als rechterhand van hoofdtrainer Ralph Hasenhüttl.

Stam is sinds de zomer van 2020 actief bij Feyenoord. Hij kwam over van AZ, waar hij werkzaam was als trainer van de beloftenploeg. Hij begon bij Feyenoord als assistent-coach van de Onder 21 en was in februari 2021 ook even assistent bij de hoofdmacht.

Het contract van Stam bij Feyenoord loopt door tot medio 2027. Mocht hij vertrekken, dan lijkt een opvolger zich volgens Boualin al aan te dienen. "Zurab Amirian kan de functie directeur methodiek gaan overnemen. De Georgiër was in het verleden werkzaam bij Rangers FC en OH Leuven", zo klinkt het.

