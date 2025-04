Hans Kraay hekelt voetbalwereld en komt met indrukwekkend statement

Hans Kraay junior hekelt de manier waarop er in de voetballerij wordt gereageerd op én omgegaan met homoseksualiteit. De verslaggever van ESPN heeft zijn opwachting gemaakt in het programma Make Up Your Mind en trekt mede op basis daarvan de conclusie dat de voetbalwereld ‘ouderwets’ is.

Make Up Your Mind is een Nederlands televisieprogramma dat sinds 2021 uitgezonden wordt door RTL 4. In het programma gaat een geselecteerde groep bekende Nederlanders omgetoverd tot drag queen de strijd met elkaar aan. Zaterdagavond was het de beurt aan Kraay jr. In het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN worden zondagochtend beelden getoond van de verslaggever, omgetoverd tot drag queen. “Ik heb wel gezegd van: ik ben geen knappe jongen, maar wel een lekker wijf”, zegt Kraay jr. eerst nog lachend.

De toon slaat vervolgens om bij de verslaggever. “Peter R. de Vries heb ik een keer beloofd: als jij dit doet, dan doe ik het ook. Peter R. de Vries heeft dit een keer gedaan, Jan Mulder heeft dit gedaan. Dat zijn echt ‘vrouwenmannen’. Carlo Boszhard had me voor de vierde keer gebeld en nu dacht ik: nu moet ik het doen. Ik vond ook dat ik best wel een keer een statement mocht maken. Dat heb ik gisteren ook gedaan. ‘Wat zijn wij ouderwets in de voetballerij’, zo heb ik dat gezegd. In alle onderdelen van de televisiewereld maakt je geaardheid helemaal niet uit, maar in de voetballerij doen wij er zó spastisch over. Als een voetballer op een andere voetballer zou vallen of op mannen zou vallen, dan word je bijna gewoon kapot gemaakt”, stelt Kraay jr.

Kraay jr. greep zijn deelname aan het programma Make Up Your Mind dus aan om een statement te maken. “Ik wilde dus zeggen hoe ouderwets we zijn. En dat ik trots ben op een jongetje bij Blackpool, van zeventien of achttien jaar, dat heeft durven te zeggen dat hij op mannen valt. Een spelertje van twintig uit Australië dat het heeft durven zeggen een jaar geleden. Laten wij dus niet zo spastisch doen”, aldus de verslaggever. “En iedereen die mij uitlacht: het interesseert mij echt geen ene reet.”

Reacties van supporters

Volgens Marciano Vink is het ‘niet zozeer’ alleen de voetbalwereld, maar is het een groot probleem in de maatschappij. “Ik denk dat er in de kleedkamer even een moment zou zijn van: oké. Maar je gaat op een gegeven moment wel weer verder. Ik denk dat het voor een man (die uit de kast komt, red.), als je in een stadion terechtkomt, waarin je al hoort wat er gezegd wordt en wat er geroepen wordt in de weekenden, gewoon een heel groot probleem is. Het is dus niet zozeer alleen de voetballerij, want het publiek dat er komt heeft ook een mening en een reactie”, reageert de analist op de uitspraken van zijn collega.

Milan van Dongen en Kraay jr. wijzen Vink er vervolgens op dat de supporters óók onderdeel zijn van de voetbalwereld. “Dat is ook de voetballerij. Dat zijn de fans van de voetbalclubs. Je hoort natuurlijk wel vaak dat homoseksuele voetballers niet uit de kast komen omdat ze bang zijn voor de reacties van fans”, zegt Van Dongen.

Demy de Zeeuw, die eveneens is aangeschoven, krijgt vervolgens van Kraay jr. de vraag of hij gedurende zijn loopbaan als profvoetballer uit de kast was gekomen als hij op mannen zou vallen. “Ik denk dat nooit iemand het zal zeggen. Dat zegt mijn gevoel. Als je alleen al ziet hoe de reacties hier aan tafel zijn, en wij zijn maar met z’n vijven. Ik denk dat het gewoon heel erg moeilijk is. Je kunt je er niet op voorbereiden omdat bijna niemand het heeft meegemaakt”, zegt de oud-speler van onder meer AZ, Ajax en het Nederlands elftal. De Zeeuw wijst op de ‘moeite’ die jonge meisjes en jongens hebben met social media, maar ook alle reacties die je krijgt in het stadion en zelfs tijdens het boodschappen doen. “Het is gewoon heel moeilijk om daarmee om te gaan. Daar kun je je ook niet tegen wapenen. Je kunt het aan mensen vertellen, maar niemand heeft dit ooit meegemaakt, dus wie ga je om advies vragen?”

