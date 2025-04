MAFS-Femke onthult: zo zit het écht met ex Piet Velthuizen en onze kinderen

Piet Velthuizen heeft ‘het stilzwijgen verbroken’ over de deelname van zijn ex Femke Weijenberg aan het programma Married At First Sight. De oud-keeper ontkent tegenover Story beweringen die Femke deed over hun kinderen en over haar deelname. De twee treden nu echter gezamenlijk naar buiten en beweren dat Velthuizens woorden zijn verdraaid.

Ex van Piet Velthuizen in Married At First Sight

Voor wie niet bekend is met het programma: in Married At First Sight, dat wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard, worden deelnemers door een aantal experts aan elkaar gekoppeld, waarna ze elkaar aan het altaar ontmoeten. Aan het einde van het seizoen, waarin het stel elkaar daadwerkelijk zal leren kennen, bepalen de twee of ze met elkaar verder zullen gaan.

Artikel gaat verder onder video

Vorige week ging het nieuwe seizoen van MAFS in première. In de eerste aflevering werd Olof (49) gekoppeld aan Femke (41). De speurneuzen van Veronica Superguide doken diep in het archief en vonden een video uit 2012 waaruit blijkt dat de vader van Femkes kinderen Santi (11) en Soleil (9) niemand minder is dan Velthuizen. Dat werd in de aflevering niet verteld.

Femke vertelt over opvoeding kinderen

In Married At First Sight vertelt Femke: "Ik heb de kinderen alleen grootgebracht, dat heeft de band heel bijzonder gemaakt. We zijn samen een drie-eenheid." Velthuizen reageert daarop: “Dat is niet waar, de kinderen zijn om het weekend bij mij. Het is niet zo dat mijn ex ze alleen heeft grootgebracht. Maar ik vind het allemaal prima, zolang mijn kinderen maar niet bij dit programma betrokken worden.”

Verder zei Femke onlangs in een Q&A op Instagram dat Velthuizen op de hoogte was van haar deelname. "We hebben twee prachtige kinderen samen en hebben van tevoren over het MAFS-avontuur gesproken. Hij wenst mij al het geluk, en ik hem ook." Daarover zegt Velthuizen nu: “Ik wist niet eens dat mijn ex meedoet aan Married At First Sight. Weet je wat het is, ik zit er ook helemaal niet op te wachten dat ik hierbij betrokken raak. Ik wil gewoon een rustig leven met mijn kinderen leiden, buiten het zicht van de schijnwerpers.”

Piet Velthuizen overvallen door Story

Femke heeft de publicatie van Story ook meegekregen en reageer via haar Instagram-kanaal. “Nou staan ze er niet om bekend dat ze heel betrouwbaar zijn, maar toch zal ik even reageren op wat er gezegd wordt.” Ze zegt het te willen opnemen voor Velthuizen. “Hij was afgelopen week al even bij mij en toen hebben we dit besproken. Hij was bang dat ze zijn woorden zouden verdraaien. Dat is dus ook gebeurd. Hij werd nogal overvallen door Story, dat hem belde en riep waarom hij de kinderen niet ziet. Even voor de duidelijkheid, ik heb nooit iemand van Story gesproken.”

© Instagram @life_of_femme

“Nadat wij uit elkaar gingen is Piet voor voetbal in het buitenland gaan wonen, in Israël en Cyprus. De kinderen hebben altijd bij mij gewoond. Toen hij terugkwam naar Nederland is het contact weer opgebouwd. Voor ons is maar één ding belangrijk en dat zijn de kinderen en door dit soort ongemak vormen wij des te meer een front. Ieder nadeel heeft z’n voordeel. 😉" Tot slot deelt ze ook een screenshot van haar WhatsApp-gesprek met Velthuizen. Daarop is te zien dat Velthuizen reageert met ‘mooi bericht’ op de Instagram-post van Femke. “Voor degenen die nog twijfelen of wij wel met elkaar praten 😉”, schrijft Femke aan haar volgers.

Komen Femke en Olof uit dezelfde vriendenkring?

Een andere bewering die Story doet, is dat Femke en haar bruidegom Olof uit dezelfde vriendenkring komen. De insinuatie daarbij is dat ze elkaar al kennen en de bruiloft dus niet zo spontaan was als die leek. Het voormalig model zegt daarover: “Nee, ik had Olof nog nooit gezien en ook zijn vrienden op de bruiloft niet. Wel kennen we een paar dezelfde mensen, onder wie Inge de Bruijn.”

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

