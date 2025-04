Onsmakelijke spandoeken bij NAC Breda: 'Hoort niet in een stadion thuis'

In het Rat Verlegh Stadion hingen zaterdagavond enkele onsmakelijke spandoeken met intimiderende teksten richting Go Ahead Eagles. Trainer Paul Simonis vindt de spandoeken van de NAC Breda-supporters ‘niet al te netjes’, terwijl ESPN-analist Kees Luijckx de doeken ‘niet in het stadion’ vindt thuishoren.

“Wil je de finale halen, of geblesseerd op de tribune balen?”, was op een van de doeken te zien. Daarmee werd gerefereerd aan de KNVB Beker-finale tussen AZ en Go Ahead van 21 april. Op een ander doek stond: “Go Ahead, break a leg.”

Voorafgaand aan de wedstrijd, die in een 1-1 gelijkspel eindigde, werd Simonis gevraagd naar het supportersgedrag. “Er hangen wat spandoeken die niet al te netjes zijn, laten we het zo zeggen. Maar goed, dat is ook wat NAC is, hè. Een rauwe volksclub. Een beetje Go Ahead in het groot. Qua stadion, bedoel ik dan. Ik zou als trainer niet zo blij zijn met dat soort spandoeken. Gelukkig doen onze supporters dat op hun manier en dat vind ik een stuk chiquer."

Bij het programma De Eretribune klinkt kritiek. “Ik vind het eigenlijk niet in het stadion horen, zulke teksten”, zegt Luijckx. “Als Eagles-speler zou ik er niet wakker van liggen, maar als NAC zou ik niet willen dat dit soort spandoeken in het stadion hangen.” Kees Kwakman zucht: “Je maakt toch spandoeken om NAC aan te moedigen? Je gaat toch niet een spandoek maken voor de tegenstander? Klein.”

