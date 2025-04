Vinícius neemt schrikbarend slechte penalty en krijgt daarna een nóg grotere rekening

Vinícius Júnior nam zaterdagmiddag een belabberde strafschop in de wedstrijd tussen Real Madrid en Valencia. Het zwakke schot van de aanvaller werd gepareerd door keeper Giorgi Mamardashvili.

Real Madrid kreeg de strafschop in de tiende minuut mee na licht contact tussen Kylian Mbappé en César Tárrega, die een gele kaart kreeg voor de vermeende overtreding. Scheidsrechter Guillermo Cuadra Fernández werd door zijn videoscheidsrechter naar de kant geroepen om zijn beslissing te heroverwegen, maar bleef bij het besluit om een penalty toe te kennen.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Mbappé bekendstaat als penaltyspecialist, was het Vinícius die achter de bal ging staan. Hij schoot zacht, laag en niet voldoende richting de rechterhoek. Doelman Mamardashvili had zodoende niet eens zoveel moeite met de inzet.

Het was alweer de vijfde gemiste penalty van Real Madrid dit seizoen in alle competities, het hoogste aantal sinds het seizoen 2013/14. Van de zestien penalty's werden er dit seizoen elf benut.

LEES OOK: Drenthe ging bij Real Madrid bijna op de vuist: 'Goed dat ze ons uit elkaar haalden'

Tot overmaat van ramp voor Real Madrid wist Valencia twee minuten later wel te scoren. Mouctar Diakhaby kopte van dichtbij raak uit een corner van André Almeida.

Real Madrid leek niet lang tegen een achterstand aan te hoeven kijken, want in minuut 21 maakte diezelfde Diakhaby een eigen doelpunt. Door dat eigen doelpunt ging echter een streep, omdat er sprake was van buitenspel. De wedstrijd tussen Real Madrid en Valencia begon zaterdag om 16.15 uur.

Ohh 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬... 🫣

De bal gaat op de stip, maar Vinicius weet Real Madrid niet op voorsprong te zetten 👀#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridValencia pic.twitter.com/EjbKyifXpZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 5, 2025

