FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij dit seizoen de beste aanvallende middenvelder van de Eredivisie?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. Wie vonden jullie de beste aanvallende middenvelder van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Sem Steijn (FC Twente)

Wedstrijden: 34 | Doelpunten: 24 | Assists: 7

Het is lang geleden dat een Eredivisie-topscorer zó afgetekend bovenaan het klassement eindigde. Sem Steijn kroonde zich met 24 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie – iets wat je zelden ziet bij een middenvelder. Steijn was wekelijks op schot en scoorde onder meer in topduels met Feyenoord en PSV. Vorig jaar was hij al goed voor zeventien treffers, maar dit seizoen overtrof hij zichzelf en dwong hij zelfs een toptransfer af: de Eredivisie-uitblinker verkast komende zomer naar Feyenoord.

Luciano Valente (FC Groningen)

Wedstrijden: 32 | Doelpunten: 2 | Assists: 7

FC Groningen maakte na een jaar afwezigheid zijn rentree in de Eredivisie en verzekerde zich relatief vroeg van lijfsbehoud – mede dankzij het sterke spel van Luciano Valente. De 21-jarige aanvallende middenvelder was de creatieve motor bij de promovendus. Met zijn verfijnde techniek en overzicht kwam hij tot zeven assists, waarmee hij zich bij de beste aangevers van de Eredivisie mocht scharen. Valente blonk uit in wedstrijden tegen directe concurrenten en werd alom geprezen om zijn volwassen spel op jonge leeftijd. Valente kan terugkijken op een seizoen waarin hij definitief zijn naam vestigde op het hoogste niveau. Niet voor niets staan clubs als PSV en Feyenoord in de rij voor de spelmaker.

Ismael Saibari (PSV)

Wedstrijden: 29 | Doelpunten: 11 | Assists: 11

PSV kroonde zich na een ware comeback alsnog tot landskampioen, en Ismael Saibari vervulde daarin een sleutelrol. De 24-jarige Marokkaans international belandde in de dubbele cijfers voor zowel goals als assists. In de moeizame fase na de winterstop was Saibari een van de weinigen die overeind bleef, en in de beslissende titelweken tilde hij zijn spel naar een hoger niveau. Met zijn drive en techniek was hij de schakel tussen middenveld en aanval. Hoogtepunten waren de opeenvolgende wedstrijden tegen FC Utrecht (2-5) en FC Twente (6-1), waarin Saibari bij elkaar opgeteld goed was voor vier doelpunten en zeven assists.

Jakob Breum (Go Ahead Eagles)

Wedstrijden: 26 | Doelpunten: 10 | Assists: 5

Jakob Breum was een absolute uitblinker in het topseizoen van Go Ahead. De pas 21-jarige Deen was de aanjager van de Deventer formatie: met tien doelpunten kroonde hij zich tot clubtopscorer, waarvan hij vier keer de openingstreffer voor zijn rekening nam (een teken van zijn neusje voor belangrijke goals). In februari werd Breum terecht uitgeroepen tot Talent van de Maand, toen hij met splijtende acties en twee goals in één maand iedereen imponeerde.

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moeten spelers minimaal 20 wedstrijden hebben gespeeld.

Het woord is nu aan jullie! Wie van deze vier aanvallende middenvelders vond jij de beste van het voorbije seizoen? Stemmen doe je op Instagram, laat in de comments een hartje achter bij jouw favoriet!