Johan Derksen zorgt voor verbazing: 'Hij heeft twee persoonlijkheden'

en Johan Derksen zullen waarschijnlijk nooit vrienden worden. In zijn rapnummer Young Champ uit 2021 sneert Babel naar Derksen; in een interview met De Telegraaf vertelt de voormalig vleugelaanvaller dat hij het ‘leuk vindt om Derksen soms aan te pakken’.

In de videoclip voor Young Champ zijn uitspraken van Derksen te horen, waarin hij zijn verbazing uitspreekt over het selecteren van Babel voor Oranje. “Ik vind het inderdaad leuk om hem soms aan te pakken. Ik volg zijn programma helemaal niet meer, tijdens mijn voetbalcarrière wel. Ik kreeg ook vaak fragmenten doorgestuurd waarin hij iets over mij zei”, blikt 38-jarige Amsterdammer terug. “Zijn uitspraken noem ik entertainment, want mensen gaan goed op negativiteit. Iets is interessanter wanneer het niet goed gaat dan wanneer het wél goed gaat.”

“Maar het is voor iemand als Johan Derksen heel makkelijk om zonder verantwoordelijkheid dingen uit te kramen”, merkt Babel. “Er is ooit bepaald dat hij een platform mag hebben. Ik begrijp het, want het is goed voor de kijkcijfers. Maar ik prik erdoorheen. Als hij alleen maar positieve dingen zegt, zullen de kijkcijfers waarschijnlijk dalen.”

Babel zegt dat hij Derksen ‘gek genoeg’ slechts één keer heeft ontmoet. “Ik was heel jong en had een fotoshoot voor het blad VI. Hij heeft me toen heel vriendelijk begroet, dat was het. Hij lijkt een beetje twee persoonlijkheden te hebben. Gelukkig draagt hij de muziekindustrie wel een heel warm hart toe.”

