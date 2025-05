Nieuw voetbalprogramma op Veronica met hoofdrol René van der Gijp

Een opvallende zet van Talpa. De wekelijkse podcast KieftJansenEgmondGijp, met Wim Kieft, Rob Jansen, Michel van Egmond en René van der Gijp, gaat vanaf maandag 9 juni uitgezonden worden op tv. Van der Gijp blijft ook ‘gewoon’ te zien bij Vandaag Inside.

Het goed bevriende viertal neemt elke maandag een podcast op, waarin met name over voetbal wordt gesproken. Nu is besloten om de podcast ook op tv te gaan uitzenden, op de zender Veronica. Zo komt er een jaar na het einde van Veronica Offside weer een nieuw voetbalprogramma op de Talpa-zender.

“Het idee is vanuit John de Mol ontstaan”, zegt zaakwaarnemer Rob Jansen in gesprek met de Story. “Hij belde mij en zei: ‘Ik vind dat jullie een bijzondere podcast maken. Hoe zouden jullie het vinden als ik jullie podcast als voetbaltalkshow op tv breng om te kijken of het aanslaat.”

“We hebben daar met John over gesproken en besloten het te gaan doen. Dit betekent niets voor Renés rol bij VI, het bijt elkaar niet. Hij staat bij Talpa onder contract, dus dat is geen probleem”, legt Jansen uit. “Voetbal en alles wat wij bespreken, verhalen, anekdotes en relativering past René beter dan politieke verslaggeving.”

Op maandag 9 juni om 22.30 wordt de podcast voor het eerst op tv uitgezonden. “De uitzending nemen we echter rond de lunch al op. Dat gaat vier weken achter elkaar gebeuren en als het aanslaat, kan het iets structureels worden.”

