Tom Beugelsdijk eist 100.000 euro in kort geding

spant een kort geding aan tegen Unibet. De oud-profvoetballer wil inzage krijgen in zijn gokgegevens uit de periode voor 2021, toen het gokbedrijf nog zonder vergunning opereerde. Beugelsdijk schat in dat hij een ton is verloren.

Voor oktober 2021 opereerden online gokaanbieders zonder vergunning, waardoor de inkomsten worden gezien als illegaal verkregen. Ze moeten worden teruggestort aan de gokkers, maar Unibet geeft veel accountgegevens niet vrij. Beugelsdijk, oud-voetballer van onder meer ADO Den Haag en Sparta Rotterdam, zegt tegen De Telegraaf dat hij ‘nijdig’ is.

“Ik wil weten wat ik vergokt heb in die tijd. Ze moeten gewoon die stukken aanleveren. Aan mij en aan al die anderen. Iedereen heeft recht op zijn persoonsgegevens. Ik hoop hiermee ook voor al die anderen iets te kunnen betekenen”, zegt Beugelsdijk. “Ik schat dat ik in tien jaar zo’n 100.000 euro heb vergokt. Dat is veel en dat is zonde, maar ik kon dat als voetballer hebben. Ik heb altijd mijn hypotheek kunnen betalen, ik heb geen schulden. Als je een pizzabezorger bent, kan gokken veel ellende opleveren.”

Gokken doet de verdediger, die tegenwoordig uitkomt voor tweededivisionist SV Scheveningen, inmiddels niet meer. Toen hij dat nog wel deed, wist Unibet zijn accountgegevens snel te vinden: ze werden overgedragen aan de politie, toen Beugelsdijk verdacht werd van matchfixing. Het OM seponeerde de zaak wegens gebrek aan bewijs. "Ik ben verhoord. Mijn laptop, mijn telefoon, alles is bekeken en ik heb overal netjes aan meegewerkt. Ze hebben niks kunnen vinden, omdat ik ook niet schuldig was."

