Vink pleit voor regelwijziging play-offs: 'Moeten ze afschaffen'

Marciano Vink pleit in Dit was het Weekend op ESPN voor een regelwijziging in de play-offs om Europees voetbal én die om promotie en degradatie. Wat de oud-voetballer betreft wordt de verlenging in het seizoenstoetje afgeschaft.

De eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie is inmiddels achter de rug en leverde een aantal verrassingen op. Zo zijn FC Den Bosch en Telstar, respectievelijk de nummers negen en acht van de reguliere competitie, nog altijd in de race voor een plek op het hoogste niveau, ten koste van de nummers drie (SC Cambuur) en vier (ADO Den Haag). De Bosschenaren, die zich plaatsten als winnaar van de eerste periodetitel, hadden daar tegen Cambuur een verlenging voor nodig.

Nadat het thuisduel was geëindigd in een 1-0 overwinning voor Den Bosch, won Cambuur de return in Leeuwarden met dezelfde cijfers. In de daardoor noodzakelijke verlenging sloegen de bezoekers via Sheddy Barglan toe. Zijn 1-1 betekende en einde aan de promotiedroom van Cambuur, Den Bosch mag het nu in de halve finales gaan opnemen tegen Telstar. Vink vindt het maar niks: "Die verlenging moeten ze afschaffen. Je krijgt twee keer negentig minuten de tijd om je tegenstander te verslaan. Lukt het niet? Penalty's", betoogt de oud-voetballer, die bijval krijgt van Kenneth Perez. "Ja, gelijk doen, goed zo! En géén penalty's met een aanloop vanaf de middenlijn."

De play-offs om een plek in de tweede voorronde van de Conference League beginnen aanstaande donderdag. In de halve finales, die over één wedstrijd gaan, neemt AZ het in eigen huis op tegen sc Heerenveen en staat FC Twente tegenover NEC. Voor beide duels geldt dat er bij een gelijke stand na negentig minuten eerst verlengd wordt, is het ook dan onbeslist dan volgt een penaltyserie. De winnaars van beide halve finales spelen op zondag 25 mei de finale. De finalist die in de reguliere competitie de hoogste eindklassering behaalde heeft die dag het thuisvoordeel.

