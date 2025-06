'Ajax wil nóg een keer shoppen bij Arne Slot'

Ajax wil (tijdelijk) overnemen van Liverpool, meldt The Times. Daarvoor zal het echter wel de concurrentiestrijd van SC Braga, West Ham United en Club Brugge moeten winnen.

Morton speelde zich tijdens het jeugd-EK met Engeland in de basis en leverde een assist in de gewonnen finale tegen Duitsland. De defensieve middenvelder speelde het afgelopen seizoen heel weinig voor Liverpool en zou nu meer speeltijd willen.

Ajax, Brugge, West Ham en Braga zouden de Engelsman wel een kans willen geven. Het is onduidelijk of deze clubs Morton definitief willen overnemen of enkel willen huren. Bij Blackburn Rovers en Hull City deed het talent in 2022/23 en 2023/24 ervaring op, maar bij Liverpool wil het niet vlotten.

LEES OOK: ‘Ajax, PSV en Feyenoord krijgen Amerikaans toptalent aangeboden’

Morton speelde vorig seizoen onder leiding van Arne Slot bij The Reds, met John Heitinga als assistent. De nieuwbakken Ajax-trainer zag de speler uit Wallasey dus van dichtbij en zag mogelijk zijn talent en potentie. Morton kan ook als centrale middenvelder uit de voeten.

