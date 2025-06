‘Aston Villa wil dik 30 miljoen betalen voor Eredivisie-uitblinker’

Aston Villa is in de zoektocht naar aanvallende versterkingen neergestreken in de Eredivisie. Volgens het Algemeen Dagblad lijkt de club uit de Premier League bereid om fors te betalen voor Feyenoord-aanvaller .

Paixão kan na een succesvol seizoen, waarin hij in 47 officiële wedstrijden 18 doelpunten en 19 assists noteerde, rekenen op ‘heel veel belangstelling’. Aston Villa is de laatste club die wordt gelinkt aan de 24-jarige linksbuiten van Feyenoord en de club uit Birmingham is naar verluidt bereid om voor hem diep in de buidel te tasten.

Volgens het Algemeen Dagblad aast Feyenoord op een recordtransfersom voor Paixão. De huidige recordsom van de Rotterdamse club voor een uitgaande transfer staat op 32 miljoen euro, afgelopen winter door AC Milan betaald voor Santiago Giménez. Aston Villa ‘lijkt bereid’ om een hoger bedrag te betalen, ‘al is een transfer op dit moment nog ver weg’.

Aston Villa, getraind door de Spaanse trainer Unai Emery, eindigde afgelopen seizoen als zesde in de Premier League en is daardoor komend seizoen actief in de Europa League.

