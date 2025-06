AZ kent eerste horde op weg naar Conference League

AZ is bij de loting van de tweede voorronde van de Conference League gekoppeld aan de verliezer van het duel tussen FC Shakhtar Donetsk en Ilves Tampere (tweede voorronde Europa League). De club van trainer Maarten Martens begint op 24 juli met een uitwedstrijd, waarna op donderdag 31 juli de return is.

AZ eindigde afgelopen seizoen als nummer vijf in de Eredivisie en was daardoor veroordeeld tot de play-offs. In de halve finale rekende de club uit Alkmaar met liefst 4-1 af met sc Heerenveen. In de finale wachtte in het eigen AFAS Stadion FC Twente, dat na verlenging met 3-2 te sterk was voor NEC. De Alkmaarders kwamen in eigen huis terug van een 0-2 achterstand en wonnen uiteindelijk in extremis met 3-2. Daardoor verdienden Martens en zijn manschappen een ticket in de tweede voorronde van de Conference League.

De Alkmaarders genoten tijdens de loting, die werd verricht in het Zwitserse Nyon, een geplaatste status. AZ zou dus sowieso een ongeplaatste tegenstander treffen in de tweede voorronde van de Conference League. Eerder op de woensdag verrichte de UEFA al een voorloting, waardoor het aantal potentiële tegenstanders flink werd teruggebracht naar vijf clubs: Havnar Bóltfelag (Faeroër Eilanden), de winnaar van FK Kauno Žalgiris (Litouwen) - Penybont FC (Wales), de winnaar van FK Zeljeznicar (Bosnië-Herzegovina) - FC Koper (Slovenië), de verliezer van FC Shakhtar Donetsk (Oekraïne) - Ilves Tampere (Finland) of de verliezer van FC Sheriff Tiraspol (Moldavië) - FC Prishtina (Kosovo).

De heenwedstrijd in de tweede voorronde wordt gespeeld op 24 juli en de ploeg van Martens begint met een uitwedstrijd. Een week later, op donderdag 31 juli, is de return in het AFAS Stadion. Mocht AZ weten af te rekenen met Shakthar Donetsk of Ilves Tampere dan wacht de club nog twee voorrondes om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. Bij een nederlaag is AZ uitgeschakeld in Europees verband.

