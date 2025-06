'FC Twente maakt werk van spectaculaire terugkeer'

verruilde FC Twente in augustus vorig jaar nog voor Rangers FC, maar als het aan de Tukkers ligt, keert de ervaren verdediger deze zomer terug op de Nederlandse velden. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Mounir Boualin van Soccernews zondagmiddag althans. Er wordt naar verluidt intern ‘serieus’ gekeken naar de mogelijkheid om Pröpper na één jaar terug te halen naar de Grolsch Veste.

Pröpper was jarenlang een vaste waarde in Enschede. De centrale verdediger maakte in de zomer van 2021 transfervrij de overstap van Heracles Almelo naar FC Twente. Ondanks zijn verleden bij de grote rivaal, groeide Pröpper uit tot belangrijke én geliefde kracht. Hij had in het seizoen 2023/24 een belangrijk aandeel in het bereiken van de voorrondes van de Champions League, waarin FC Twente zijn meerdere moest erkennen in Red Bull Salzburg. Pröpper was op dat moment al geen speler meer van de Tukkers. Hij maakte begin augustus voor een bedrag van ruim drie miljoen euro de overstap naar Rangers FC.

Met Rangers FC trad Pröpper alsnog aan in de voorrondes van de Champions League, maar de Schotten kwamen uiteindelijk tekort tegen Dynamo Kyiv. Ze moesten het daardoor doen met een ticket voor de competitiefase van de Europa League. Rangers FC eindigde bij de eerste acht en plaatste zich zodoende rechtstreeks voor de achtste finales. Daarin rekende de Schotse topclub af met Fenerbahçe. In de kwartfinale bleek Athletic Club echter te sterk. Pröpper kwam in de Europa League in tien van de twaalf wedstrijden in actie, waarvan negen keer als basisspeler. In de competitie verscheen hij in 21 van de 26 gespeelde duels aan de aftrap.

Hereniging tussen FC Twente en Pröpper?

Geheel onomstreden was de verdediger in het voorbije seizoen dus niet en FC Twente hoopt daarvan te kunnen profiteren. “Vorige zomer verliet Pröpper Twente nog om in Schotland zijn eerste buitenlandse avontuur aan te gaan. Wat betreft de Tukkers blijft zijn periode bij Rangers beperkt tot één seizoen, aangezien ze hem dolgraag terug willen halen. Volgens de bronnen wordt er intern serieus gekeken naar de mogelijkheid om Pröpper los te weken bij de topclub uit Glasgow”, zo schrijft Soccernews. Het vertrek van Pröpper naar Rangers FC was een forse aderlating voor FC Twente. Mees Hilgers beleefde een moeizaam seizoen en Gustaf Lagerbielke en Alec Van Hoorenbeeck konden eveneens niet imponeren. Een terugkeer van de 31-jarige Arnhemmer zou dus geen overbodige luxe zijn.

Pröpper en zijn entourage zijn naar verluidt op de hoogte van de interesse van FC Twente. Voor Rangers FC speelde hij vooralsnog 43 wedstrijden, waarin hij tweemaal trefzeker was. Mocht Pröpper besluiten om in Glasgow te blijven, krijgt hij mogelijk te maken met een trainer die ervaring heeft in de Eredivisie. Naast Brian Priske zou ook Francesco Farioli, die twee weken geleden zijn vertrek bij Ajax wereldkundig maakte, op het lijstje staan.

