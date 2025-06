Feyenoord-speler vol verbazing over Reiziger: 'Waarom neem je me niet mee?'

baalt van zijn afwezigheid bij Jong Oranje. De speler van Feyenoord had verwacht op het Jeugd-EK aanwezig te zijn, maar zag uiteindelijk Michael Reiziger voor anderen kiezen.

Zechiël volgt Jong Oranje op de voet, zo laat hij weten aan ESPN. "Ze doen het goed, al is het spel niet altijd even goed vind ik. Maar ze staan wel in de halve finale." Afgelopen zaterdag werd Portugal verslagen, ondanks dat Jong Oranje lang met tien man speelde. "Heel knap, hoe ze zich daar doorheen vechten. Daar heb ik alleen maar respect voor."

Artikel gaat verder onder video

De speler, die volgend seizoen voor FC Utrecht uitkomt, geeft toe dat hij er wel eens over nadenkt dat hij ook in de halve finale van het toernooi had kunnen staan. "Ja, natuurlijk gaat dat wel door je hoofd. Ik had eigenlijk wel een beetje verwacht dat ik er bij zou zitten." Mensen om Zechiël heen dachten dat dat ook 'wel zou gaan lukken'. "Maar dit zijn de keuzes van de trainer, daar heb ik alle respect voor."

Reiziger legde zijn keuzes uit aan Zechiël, al blijkt de controlerende middenvelder het daar niet mee eens te zijn. "Eerst zat Proper erbij, hij zei dat Milambo ook op zes kan spelen, je hebt nog Regeer. Uiteindelijk speelt hij met linksbacks op die positie en nu met Ryan (Flamingo, red.). Uiteindelijk denk je dan: ik heb wel op 'zes' gespeeld, waarom neem je me dan niet mee?"

Gjivai Zechiël had 'een beetje verwacht' bij de EK-selectie van Jong Oranje te zitten:



"Je denkt wel: ik heb ook op 6 gespeeld, waarom neem je me dan niet mee?" — ESPN NL (@ESPNnl) June 25, 2025

