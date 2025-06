Finse bondscoach wijst op bizar verschil met Jong Oranje

Jong Oranje heeft een verpletterende indruk gemaakt op Akan Okomoh, de bondscoach van Finland Onder 21, vanavond de eerste tegenstander op het Europees Kampioenschap. Okomoh was vorige week aanwezig bij de uitzwaaiwedstrijd van de ploeg van Michael Reiziger, waarin Ivoorkust met 3-0 werd verslagen. In gesprek met Finse media manoeuvreert de bondscoach zijn elftal in de rol van underdog.

Omdat hij niet zeker wist of er beeldmateriaal beschikbaar zou zijn van Jong Oranje - Ivoorkust, nam Okomoh vorige week hoogstpersoonlijk plaats in de Euroborg om de Nederlandse ploeg met eigen ogen aan het werk te kunnen zien. In Groningen zag hij Devyne Rensch al vroeg de score openen met een bekeken stift en Million Manhoef nog voor rust de 2-0 binnenschieten, waarna Luciano Valente de eindstand in de tweede helft op 3-0 bepaalde.

In gesprek met de krant Helsingin Sanomat wijst de trainer op het gigantische verschil tussen zijn selectie en die van Reiziger. Op basis van de data van Transfermarkt vertegenwoordigt Jong Oranje een gezamenlijke waarde van 220 miljoen euro, waar de Finnen met een selectie die geraamd wordt op 20 miljoen euro schril bij afsteken. "De Nederlanders hebben een team van wereldklasse", zegt de 32-jarige Okomoh. "Aan de bal is hun spel enorm veelzijdig. En ze hebben alle tien hun kwalificatiewedstrijden gewonnen, dus het team zal zeker veel zelfvertrouwen hebben", verwacht de Finse bondscoach. "Nederland kan op verschillende manieren kansen om te scoren creëren en beschikt over excellente en gevaarlijke spelers", analyseert Okomoh.

In het aanvalsspel van Jong Oranje is een belangrijke rol weggelegd voor de vleugelspelers, zo is Okomoh opgevallen. "Die hebben een dynamische rol in de breedte, maar laten zich ook inzakken of gaan juist diep. Het Nederlandse spel kent veel positiewisselingen, dat maakt het lastiger om ons voor te bereiden op hun spel." De Finnen zullen er alles aan doen om Jong Oranje buiten het strafschopgebied te houden, vertelt Okomoh. Daarbij is het ten strengste verboden om de bal door de eigen zestien heen te passen.