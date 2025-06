Groot fiasco voor Andy van der Meijde

De serie ‘Bij Andy in de Auto!’ van oud-voetballer Andy van der Meijde slaat vooralsnog niet aan op televisie. Dat concludeert tv-autoriteit Tina Nijkamp dit weekeinde op Instagram.

Van der Meijde begon in 2016 met het plaatsen van video’s op YouTube. De oud-aanvaller van onder meer Ajax en Internazionale maakte vooral furore met zijn serie ‘Bij Andy in de Auto!’, waarin hij allerlei bekendheden binnen én buiten de voetballerij al rijdend interviewt.

De serie is op YouTube zeer succesvol, waardoor Veronica zijn kans schoon zag om de afleveringen ook op televisie uit te zenden. Dat blijkt vooralsnog echter een fiasco, constateert Nijkamp.

“Hé, Bij Andy in de Auto is begonnen op tv. Op Veronica. Vorige week vrijdag al. Om 22.30 uur. Dat had ik even gemist. Hoe scoort het? Ehhh belabberd. Heel belabberd helaas voor Andy”, schrijft Nijkamp op Instagram.

Nijkamp legt uit dat de aflevering van 13 juni met zanger Gordon in totaal door 39.000 mensen werd bekeken op televisie (inclusief uitgesteld kijken). Ter vergelijking: dezelfde aflevering werd vier maanden geleden op YouTube gepubliceerd en staat inmiddels op 439.000 views. De aflevering met Estelle Cruijff scoorde op televisie 29.000 kijkers en staat op YouTube na zes maanden op 162.000 views.

