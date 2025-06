Andy van der Meijde ‘wordt helemaal gek’ na oplichting van partner Melisa

Melisa Schaufeli, de partner van oud-voetballer Andy van der Meijde, is vorige week slachtoffer geworden van internetoplichting. De haarartiest trapte in een phishingbericht, waarna er 7.500 euro van haar PayPal-rekening is gestolen. Daar is ze nog altijd heel druk mee.

Schaufeli werd tijdens Pinksteren opgelicht. De partner van Van der Meijde heeft het geld nog altijd niet teruggestort gekregen, zo vertelt ze aan Shownieuws. “Ik kan gewoon nergens mensen bereiken die me kunnen helpen. Niemand belt je”, uit ze haar frustratie. “Je hebt geen contactpersoon, alles gaat via chat en mail. Iedere keer komen ze met een ander antwoord. Het is echt verschrikkelijk.” De haarartiest geeft aan onder meer een advocaat te gaan bellen en dat ze aangifte heeft gedaan tegen PayPal.

LEES OOK: Andy van der Meijde doet onthulling over drankgebruik

Artikel gaat verder onder video

Toch wil Schaufeli de schuld niet volledig bij een ander leggen. “Ik heb zelf op het berichtje geklikt waarin stond dat mijn PayPal werd gehackt in het buitenland: 'Bent u dit niet?' Dat is precies hetzelfde bericht dat ik normaal ook van PayPal krijg”, geeft ze haar fout toe. “Ik klikte op de link en binnen 30 seconden was mijn geld weg. Andy wordt er ook helemaal gek van, ik ben er elke dag mee bezig.”

LEES OOK: SBS6 bevestigt: spraakmakende comeback Andy van der Meijde in de maak

Doordat de oplichting plaatsvond op eerste pinksterdag, kreeg Schaufeli het niet voor elkaar om de klantenservice te bereiken. Daarom besloot ze een oproep op Instagram te plaatsen en daarnaast nam ze contact op met Shownieuws. “Ik kreeg zo'n mailtje en eigenlijk trap ik daar nooit in”, gaf ze zondag aan. “Meestal is Andy ook best wel scherp daarop. Hij zei nog: 'Niet doen, dat is phishing.' Ik dacht dat iemand misschien probeerde in te loggen op onze PayPal. Ik had mijn zoon ook bericht of hij het aan het proberen was.”

© Instagram @melisaschaufeli/Realtimes

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 'Matthijs de Ligt blaast trouwfeest op laatste moment af, mogelijk vanwege spanningen in relatie' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen 🔗

👉 ‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt 🔗